Cảm phục nữ sinh Nghệ An là người đầu tiên của bản vào đại học

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Lương Thị Thúy - học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An (Nghệ An) xuất sắc đạt 29 điểm và trở thành thủ khoa khối C00 (Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,75, Địa lí 10) toàn trường. Điều đặc biệt, em cũng là người đầu tiên của bản Cha Hìa, xã Xiêng My (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vào được đại học. Bởi trong làng, người trẻ chỉ học đến hết THCS hoặc THPT là đi làm. Khi nghe tin em Lương Thị Thúy đạt thành tích thủ khoa của trường và xét tuyển vào đại học, người trong bản ai cũng vui mừng. Nhà cách trường hơn 200km, suốt ba năm qua, số lần về nhà của cô gái người dân tộc Thái đếm trên đầu ngón tay. Có năm, Thúy chỉ về nhà 1 - 2 lần nên em luôn cố gắng lấy thành tích học tập để bù đắp những khó khăn, thiếu thốn mà người miền núi phải trải qua. Thúy cho biết, khoảng thời gian mới vào lớp 10, không ít lần em cảm thấy tủi thân và muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ thầy cô giáo và bạn bè luôn bên cạnh, đưa ra lời khuyên, em dần lấy lại động lực, tiếp tục hành trình theo đuổi con chữ. Biết cuộc sống gia đình còn khó khăn, Thúy rất chăm chỉ học hành. Thời gian về nhà, em thường phụ bố mẹ làm nương rẫy, dạy các em học bài và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thúy ước mơ sẽ là một cô giáo trong tương lai. Nữ sinh chụp cùng với bố. Lương Thị Thúy và mẹ của mình. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Thúy chưa từng đổ lỗi cho số phận mà luôn nỗ lực cố gắng hết mình. (Ảnh:FBNV)

