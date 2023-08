"Cải lão hoàn đồng", nữ thần đội cổ vũ Đài Loan trẻ trung hiếm có

Yu Yu sinh năm 1990, sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc), hiện tại đang là thành viên của Passion Sisters - đội cổ vũ cho đội bóng chày Trung Quốc. Ngoài ra, Yu Yu còn được biết đến với vai trò người mẫu, người dẫn chương trình, hoạt náo viên. Ở tuổi 33, Yu Yu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối cùng gu ăn vận gợi cảm. Là một thành viên của đội cổ vũ cho đội bóng chày, Yu Yu thường xuyên phải xuất hiện ở ngoài sân cỏ nên làn da dễ bị nổi mụn. Chính vì thế, Yu Yu rất chú trọng đến các bước skincare. Cô làm sạch da bằng sữa rửa mặt dạng bột và tối giản các bước chăm sóc da. Về chế độ tập luyện, Yu Yu từng tiết lộ, do tính chất công việc phải vận động cơ thể khá nhiều nên Yu Yu không cần áp dụng phương pháp tập hoặc những bài tập quá khắc nghiệt. Do tập luyện thường xuyên và liên tục, Yu Yu không áp dụng chế độ ăn uống quá khắt khe. Thi thoảng, người đẹp sẽ cho phép bản thân được tự do thưởng thức những món mà mình yêu thích và sau đó sẽ ăn uống lành mạnh vào ngày hôm sau để bù lại. Ở tuổi 33, Yu Yu nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình trẻ trung song, cô từng tiết lộ, cô chấp nhận sự già đi theo năm tháng, theo quy luật của tự nhiên nhưng việc chăm sóc cho bản thân sẽ giúp cô không còn thấy những rào cản vô hình về tuổi tác.

Yu Yu sinh năm 1990, sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc), hiện tại đang là thành viên của Passion Sisters - đội cổ vũ cho đội bóng chày Trung Quốc. Ngoài ra, Yu Yu còn được biết đến với vai trò người mẫu, người dẫn chương trình, hoạt náo viên. Ở tuổi 33, Yu Yu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối cùng gu ăn vận gợi cảm. Là một thành viên của đội cổ vũ cho đội bóng chày, Yu Yu thường xuyên phải xuất hiện ở ngoài sân cỏ nên làn da dễ bị nổi mụn. Chính vì thế, Yu Yu rất chú trọng đến các bước skincare. Cô làm sạch da bằng sữa rửa mặt dạng bột và tối giản các bước chăm sóc da. Về chế độ tập luyện, Yu Yu từng tiết lộ, do tính chất công việc phải vận động cơ thể khá nhiều nên Yu Yu không cần áp dụng phương pháp tập hoặc những bài tập quá khắc nghiệt. Do tập luyện thường xuyên và liên tục, Yu Yu không áp dụng chế độ ăn uống quá khắt khe. Thi thoảng, người đẹp sẽ cho phép bản thân được tự do thưởng thức những món mà mình yêu thích và sau đó sẽ ăn uống lành mạnh vào ngày hôm sau để bù lại. Ở tuổi 33, Yu Yu nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình trẻ trung song, cô từng tiết lộ, cô chấp nhận sự già đi theo năm tháng, theo quy luật của tự nhiên nhưng việc chăm sóc cho bản thân sẽ giúp cô không còn thấy những rào cản vô hình về tuổi tác.