Ca nương Kiều Anh khoe tiêu 400 triệu đồng/ngày, gia đình giàu cỡ nào?

Ca nương Kiều Anh mới đây khiến nhiều người chú ý khi có một ngày mua sắm "tới bến" với nhiều hóa đơn cộng lại lên đến 400 triệu đồng. Cụ thể, mới đây, ca nương Kiều Anh đã đăng tải một clip ghi lại toàn bộ khoản chi của gia đình. Cô nàng xinh đẹp đã chi 400 triệu đồng/ngày để sắm sửa, tân trang đồ đạc, quần áo cho bản thân và nhà cửa. Điều đáng nói chính là mức chi cho một dịch vụ hoặc sản phẩm mà Kiều Anh và Văn Quỳnh bỏ ra lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Đầu tiên, 2 vợ chồng ghé qua tiệm may đo đồ vest ''ruột'' của Văn Quỳnh. Kiều Anh cho biết, các bộ đồ vest mà chồng sử dụng hầu hết đều là hàng hiệu hoặc là được may đo từ những loại vải chất lượng nhập từ Anh, Pháp hoặc Ý. Sau một hồi chọn và thử đồ, cặp vợ chồng nổi tiếng đã ''chốt'' ngay chiếc bill thanh toán với 26,7 triệu đồng. Sau khi đi may vest, Kiều Anh và chồng liền tới một cửa hàng để bọc lại sofa. Được biết, bộ sofa ở nhà là da lộn, nhưng vì Văn Quỳnh không thấy hài lòng với chất liệu nên quyết định bọc lại bằng da thật. Trước sự ngẫu hứng của người chồng, ca nương xinh đẹp cũng phải thốt lên rằng ở với chồng "giống như bước ngoặt của cuộc đời". Tổng hóa đơn cho lần bọc sofa của cặp vợ chồng này lên đến 134,7 triệu đồng. Tiếp đến, họ ghé qua một cửa hàng điện tử để mua máy tính và điện thoại. Tại đây, Kiều Anh và Văn Quỳnh đã "chốt đơn" một chiếc điện thoại và đặt mua máy tính với chiếc bill 41,9 triệu đồng. Cùng ngày, Kiều Anh và Văn Quỳnh cũng thanh toán nốt khoản tiền đặt tiệc nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới trước đó. Tổng bill cho lần thành toán này là 142 triệu đồng. Kết thúc một ngày mua sắm thoải mái, Kiều Anh và chồng mời cả gia đình đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Với số lượng thành viên đông đảo nên hóa đơn cho bữa tối hôm đó lên đến 18,3 triệu đồng. Ngoài mua sắm "thoáng tay", ca nương Kiều Anh cách đây ít tháng còn khoe mua siêu xe thứ 2 khiến dân mạng ngạc nhiên. Hay gần nhất, Kiều Anh cũng tự bóc giá những món đồ cá nhân khi đi ăn bún vỉa hè lên tới hơn 1 tỷ.

