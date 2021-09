"Búp bê sống da màu" bị bố mẹ cấm ra đường vì điều này

Lola Chuil (17 tuổi, sống tại New York, Mỹ) nổi tiếng trên mạng từ năm 2016 nhờ làn da khác biệt cùng gương mặt xinh xắn như búp bê. Lolita sở hữu làn da bóng bẩy cùng đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa. Những bức ảnh đời thường của em trở nên nổi tiếng khắp các diễn đàn mạng xã hội chỉ sau một đêm. Mọi người nhận xét vẻ đẹp của Lolita trông vừa khác biệt, vừa như chứa đựng điều gì đó thật bí ẩn làm người đối diện cứ muốn nhìn ngắm mãi. Không chỉ có gương mặt đẹp như búp bê sống cùng làn da đen tuyền ấn tượng, Lolita còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng không kém cạnh bất cứ người đẹp nào. Cũng như bao cô bạn tuổi teen khác, Lolita thích chia sẻ cuộc sống của mình lên trang cá nhân, tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi thì cô bé cũng nhận về một số phản ứng thiếu tích cực chỉ vì vẻ ngoài đặc biệt của mình. Dù khá buồn nhưng Lolita học được cách bỏ ngoài tai những lời chỉ trích vô lý và luôn giữ thái độ lạc quan, tự tin với vẻ đẹp trời cho của mình. Sự quan tâm thái quá của mọi người không chỉ dừng ở sự soi mói trên mạng xã hội mà còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của Lolita thì bố mẹ em thực sự lo lắng. Để đảm bảo an toàn cho con gái cưng, gia đình đã áp dụng nguyên tắc là Lolia sẽ không được ra khỏi nhà một mình vì bất cứ lý do gì đi nữa, trừ khi có ít nhất một thành viên khác trong nhà đi cùng. Nguyên tắc này có vẻ hơi hà khắc, tuy nhiên nó thực sự hiệu quả và cần thiết nhằm đảm bảo cuộc sống của Lolita sẽ không bị làm phiền bởi một số kẻ có ý đồ xấu. Những người hâm mộ vẻ đẹp của Lolita hy vọng tương lai em sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp hoặc làm người mẫu để không phí phạm nhan sắc hiếm có này. Có một khoảng thời gian Lolita quyết định dừng việc cập nhật trạng thái trên trang cá nhân khiến mọi người khá lo lắng và tiếc nuối. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng có thể cô gái cảm thấy mệt mỏi khi bỗng dưng cuộc sống riêng tư bị đem ra bàn tán nên muốn tránh xa mạng xã hội một thời gian.

Lola Chuil (17 tuổi, sống tại New York, Mỹ) nổi tiếng trên mạng từ năm 2016 nhờ làn da khác biệt cùng gương mặt xinh xắn như búp bê. Lolita sở hữu làn da bóng bẩy cùng đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa. Những bức ảnh đời thường của em trở nên nổi tiếng khắp các diễn đàn mạng xã hội chỉ sau một đêm. Mọi người nhận xét vẻ đẹp của Lolita trông vừa khác biệt, vừa như chứa đựng điều gì đó thật bí ẩn làm người đối diện cứ muốn nhìn ngắm mãi. Không chỉ có gương mặt đẹp như búp bê sống cùng làn da đen tuyền ấn tượng, Lolita còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng không kém cạnh bất cứ người đẹp nào. Cũng như bao cô bạn tuổi teen khác, Lolita thích chia sẻ cuộc sống của mình lên trang cá nhân, tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi thì cô bé cũng nhận về một số phản ứng thiếu tích cực chỉ vì vẻ ngoài đặc biệt của mình. Dù khá buồn nhưng Lolita học được cách bỏ ngoài tai những lời chỉ trích vô lý và luôn giữ thái độ lạc quan, tự tin với vẻ đẹp trời cho của mình. Sự quan tâm thái quá của mọi người không chỉ dừng ở sự soi mói trên mạng xã hội mà còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của Lolita thì bố mẹ em thực sự lo lắng. Để đảm bảo an toàn cho con gái cưng, gia đình đã áp dụng nguyên tắc là Lolia sẽ không được ra khỏi nhà một mình vì bất cứ lý do gì đi nữa, trừ khi có ít nhất một thành viên khác trong nhà đi cùng. Nguyên tắc này có vẻ hơi hà khắc, tuy nhiên nó thực sự hiệu quả và cần thiết nhằm đảm bảo cuộc sống của Lolita sẽ không bị làm phiền bởi một số kẻ có ý đồ xấu. Những người hâm mộ vẻ đẹp của Lolita hy vọng tương lai em sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp hoặc làm người mẫu để không phí phạm nhan sắc hiếm có này. Có một khoảng thời gian Lolita quyết định dừng việc cập nhật trạng thái trên trang cá nhân khiến mọi người khá lo lắng và tiếc nuối. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng có thể cô gái cảm thấy mệt mỏi khi bỗng dưng cuộc sống riêng tư bị đem ra bàn tán nên muốn tránh xa mạng xã hội một thời gian.