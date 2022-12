"Búp bê" đẹp nhất châu Á Kina Shen lộ mặt mộc... "xinh xỉu"

Nhờ những bức ảnh xinh đẹp đăng tải trên trang cá nhân, Kina Shen từ lâu đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, Thái Lan hay Việt Nam... Rất chăm chút vào khâu trang điểm sắc sảo đến từng đường nét, Kina còn được ưu ái còn bằng biệt danh " búp bê sống" đẹp nhất châu Á. Song ít ai biết được mặt mộc của Kina lại vô cùng xinh xắn, mang đậm nét đẹp Á Đông. "Búp bê sống" này rất hiếm khi để lộ khuôn mặt không son phấn nhưng dù vậy vẫn gây ấn tượng mạnh với dân mạng. Nổi lên như một hiện tượng nhưng nhiều năm trôi qua, Kina vẫn duy trì được tên tuổi của mình. Gần đây, cô tiếp tục thường xuyên đăng những hình ảnh cosplay nhân vật hay hình ảnh trang điểm thường ngày. Cho đến nay, Kina vẫn trung thành với phong cách trang điểm đậm, sắc sảo và có phần hơi “dị”. Cô còn được nhiều người khen ngợi vì nhan sắc hầu như không bị thời gian ảnh hưởng mà vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Nếu đã từng ít nhất một lần thấy búp bê barbie trên các phương tiện truyền thông thì khi nhìn vào Kina có thể liên tưởng ngay đến “búp bê sống” ngoài đời thật. Phong cách của gái xinh này có thể hơi độc lạ với một số người nhưng với những ai là fan của kiểu make up này thì có lẽ sẽ rất mê mẩn. Kina Shen luôn xuất hiện với vẻ ngoài khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Kina thường lựa chọn màu lens sáng để mắt to và phù hợp với từng kiểu make up, đôi môi tạo hình trái tim căng mọng, cằm V-line và lông mi dài. Nhiều người đánh giá, sau khi trang điểm cô nàng có nét châu Âu nhiều hơn. Với vẻ ngoài thường thấy, có nhiều ý kiến còn cho rằng Kina trang điểm đậm để che đi những khuyết điểm trên gương mặt. Nhưng sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng khi nhan sắc thật của Kina lại rất xinh đẹp, làn da không tì vết, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng. Thực sự thì mặt mộc của Kina không cần trang điểm cũng đã "đốn tim" hàng ngàn người hâm mộ rồi. Hiện tại Kina đã học xong ngành thời trang ở Hollywood và đang kinh doanh một thương hiệu thời trang riêng. Ngoài những bức ảnh cosplay với lớp trang điểm đậm và dày, các hoạt động thường ngày của cô cũng rất được chú ý, đều nhận về lượng tương tác cao khi chia sẻ.

