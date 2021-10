Buông bỏ đồng phục, dàn nữ tiếp viên hàng không gây sốt mạng

Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 1997) là nữ tiếp viên hàng không Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp không thua hot girl đình đám nào. Facebook và Instagram của Ngọc Mai thu hút nhiều sự quan tâm. Nữ tiếp viên hàng không 24 tuổi sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, nõn nà. Làn da trắng hồng hào cùng đôi môi quyến rũ là điểm hấp dẫn đặc biệt của Ngọc Mai. Có lợi thế cả về gương mặt lẫn vóc dáng, người đẹp hàng không có tên Ngọc Mai tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm. Dương Thu Thảo được mệnh danh là "Hoa khôi tiếp viên hàng không Vietnam Airline". Cô nàng sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng nóng bỏng. Thu Thảo từng có thời gian nổi như cồn trên mạng xã hội, hình ảnh đời thường được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Những bức ảnh với đủ phong cách khác nhau từ kín đáo, thanh lịch đến gợi cảm và quyến rũ của Thu Thảo thu hút nhiều lượt "thả tim" của dân mạng. Thường xuyên tham gia những chuyến bay dài, giờ giấc làm việc không cố định nhưng Thu Thảo vẫn có bí quyết giữ gìn nhan sắc. Châu Huỳnh Kim My là tiếp viên hàng không khoang thương gia của hãng hàng không quốc gia - Vietnam Airlines. Cô được biết đến nhờ loạt ảnh du lịch xinh đẹp ở những địa điểm sang chảnh. Kim My thường xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ. Chiều cao 1m68 và số đo lần lượt là 86-64-90 (cm), cô nàng gây ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Kim My từng theo học trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng từng có thời gian làm việc tại ngân hàng trước khi bén duyên với công việc tiếp viên hàng không. Với công việc là tiếp viên hàng không, Kim My có nhiều trải nghiệm quý giá. Mời quý độc giả xem video: Nữ tiếp viên hàng không là Fashionista giàu có, lại có chồng đại gia hết mực yêu chiều - Nguồn: Saostar

