Buông bỏ đồng phục, nữ tiếp viên Vietnam Airline quyến rũ hơn người

Châu Huỳnh Kim My là tiếp viên hàng không có ngoại hình xinh đẹp và nổi bật với phong cách thời trang ấn tượng. Nữ tiếp viên hàng không Kim My có body thon gọn, cân đối và săn chắc nhờ tập luyện.Người đẹp hàng không Kim My thường xuyên khoe vóc dáng chuẩn đẹp đồng hồ cát trong những thiết kế đồ bơi khoét hông cao ngút, khoe eo thon chân dài. Dù lịch trình bay khá bận rộn tới nhiều địa điểm khác nhau nhưng Kim My vẫn duy trì thói quen tập luyện. Với nhiều chị em, họ sẽ chọn tập gym nhưng với Kim My lại tập yoga để sức khoẻ dẻo dai, thân hình gợi cảm. Phương châm tập luyện của Kim My là đi tới đâu "mài dáng" tới đó. Không chỉ tập trong nhà, Kim My còn tập ở không gian ngoài trời để tinh thần sảng khoái và tốt hơn cho việc hít thở. Trên trang cá nhân, ngoài những bức ảnh chỉn chu, tươi xinh khi đi làm, Kim My còn quyến rũ vô cùng trong trang phục đời thường. Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của nữ tiếp viên khoang thương gia của Việt Nam Airlines. Kim My khoe vóc dáng chuẩn không cần chỉnh khi cởi bỏ bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Kim My cảm thấy bộ môn yoga đã đem lại những thay đổi tích cực cho cơ thể, giúp giải tỏa căng thẳng và cải thiện vóc dáng rất hiệu quả. Bên cạnh việc tập yoga, Kim My còn thích thú với việc đọc sách. Cô nàng cho biết chính những cuốn sách giúp cô có thêm những trải nghiệm mới và tự trang bị vốn sống cho bản thân. Mời quý độc giả xem video: Nữ tiếp viên hàng không là Fashionista giàu có, lại có chồng đại gia hết mực yêu chiều - Nguồn: Saostar

