Bức xúc tàu điện metro bị vẽ bậy: "Vui thôi đừng vui quá"

Mới đây, Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) vừa có báo cáo UBND TP HCM về việc tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bậy. Cụ thể, đoàn tàu số 3 của tuyến metro số 1 bị vẽ bậy khi đang đậu tại Depot Long Bình, TP Thủ Đức. Vụ việc xảy ra vào sáng 30/4. Do công tác thi công các hạng mục của Depot vẫn đang được triển khai, nên vị trí neo đậu của các đoàn tàu được bố trí ở các vị trí thuận lợi, tránh ảnh hưởng đến công tác thi công lắp đặt. Trong khu vực Depot hiện nay có ba nhà thầu chính đang thực hiện công tác thi công, lắp đặt thiết bị, đồng thời chịu trách nhiệm công tác bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh lao động trong khu vực mình quản lý. Tại thời điểm tàu metro bị vẽ bậy (ngày 30/4), Công ty Bảo vệ Thái Long Sài Gòn có bố trí 16 nhân viên trực, chia làm bốn tổ thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trong khu vực Depot Long Bình với tần suất 1 tiếng/lần. Vị trí tàu bị vẽ bậy nằm kế cận khu vực nhà dân, được ngăn cách 1 bức tường tương đối thấp và lối vào để tiếp cận đoàn tàu cũng được cô lập bởi hai tường rào nội bộ. Sau khi phát hiện xảy ra sự việc, Công ty Bảo vệ Thái Long Sài Gòn có báo cáo Công an khu vực Phường Long Bình và đến 10 giờ 30 sáng ngày 30/4, Công an TP Thủ Đức đã xuống kiểm tra hiện trường. Đồng thời có phối hợp với bảo vệ truy xuất một số camera. Tuy nhiên, các vị trí camera này lại có góc quay ở mặt không bị vẽ nên chỉ thấy bảo vệ đi tuần. Sau khi trình báo công an địa phương sở tại, đơn vị nhà thầu đã chỉ đạo công nhân dùng dung môi để tẩy rửa. Sau đó, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy. Các đoàn tàu đã trở lại nguyên trạng ban đầu. Trước việc nhiều lần tàu điện bị vẽ bậy TP HCM hay trước đó là ở Hà Nội, dân mạng bày tỏ sự bức xúc về hành động của một bộ phận mà cụ thể là những người yêu thích bộ môn vẽ nghệ thuật graffiti (thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố khá phổ biến trên thế giới). Cụ thể, một số thành viên mạng yêu cầu các nhà quản lý, cơ quan chức năng cần phải xử thật nghiêm khi phát hiện người thực hiện hành động vẽ bậy lên tàu điện. Không thể để tài sản công bị xâm hại như vậy. Trước đó, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông tại Hà Nội cũng gặp phải tình trạng vẽ bậy như trên.

Mới đây, Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) vừa có báo cáo UBND TP HCM về việc tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bậy. Cụ thể, đoàn tàu số 3 của tuyến metro số 1 bị vẽ bậy khi đang đậu tại Depot Long Bình, TP Thủ Đức. Vụ việc xảy ra vào sáng 30/4. Do công tác thi công các hạng mục của Depot vẫn đang được triển khai, nên vị trí neo đậu của các đoàn tàu được bố trí ở các vị trí thuận lợi, tránh ảnh hưởng đến công tác thi công lắp đặt. Trong khu vực Depot hiện nay có ba nhà thầu chính đang thực hiện công tác thi công, lắp đặt thiết bị, đồng thời chịu trách nhiệm công tác bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh lao động trong khu vực mình quản lý. Tại thời điểm tàu metro bị vẽ bậy (ngày 30/4), Công ty Bảo vệ Thái Long Sài Gòn có bố trí 16 nhân viên trực, chia làm bốn tổ thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trong khu vực Depot Long Bình với tần suất 1 tiếng/lần. Vị trí tàu bị vẽ bậy nằm kế cận khu vực nhà dân, được ngăn cách 1 bức tường tương đối thấp và lối vào để tiếp cận đoàn tàu cũng được cô lập bởi hai tường rào nội bộ. Sau khi phát hiện xảy ra sự việc, Công ty Bảo vệ Thái Long Sài Gòn có báo cáo Công an khu vực Phường Long Bình và đến 10 giờ 30 sáng ngày 30/4, Công an TP Thủ Đức đã xuống kiểm tra hiện trường. Đồng thời có phối hợp với bảo vệ truy xuất một số camera. Tuy nhiên, các vị trí camera này lại có góc quay ở mặt không bị vẽ nên chỉ thấy bảo vệ đi tuần. Sau khi trình báo công an địa phương sở tại, đơn vị nhà thầu đã chỉ đạo công nhân dùng dung môi để tẩy rửa. Sau đó, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy. Các đoàn tàu đã trở lại nguyên trạng ban đầu. Trước việc nhiều lần tàu điện bị vẽ bậy TP HCM hay trước đó là ở Hà Nội, dân mạng bày tỏ sự bức xúc về hành động của một bộ phận mà cụ thể là những người yêu thích bộ môn vẽ nghệ thuật graffiti (thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố khá phổ biến trên thế giới). Cụ thể, một số thành viên mạng yêu cầu các nhà quản lý, cơ quan chức năng cần phải xử thật nghiêm khi phát hiện người thực hiện hành động vẽ bậy lên tàu điện. Không thể để tài sản công bị xâm hại như vậy. Trước đó, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông tại Hà Nội cũng gặp phải tình trạng vẽ bậy như trên.