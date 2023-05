Điểm mặt loạt hot girl đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, Wushu Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2-4 HCV dù đội tuyển chỉ được tham dự 70% nội dung thi đấu theo quy định của chủ nhà Campuchia. Trong đó, hot girl tài năng Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hi vọng số 1. Tuổi 29, Thúy Vi vẫn là điểm tựa vững chắc cho các đàn em với phong độ ổn định, sự chăm chỉ trong tập luyện và tinh thần thi đấu cực kỳ chuyên nghiệp. Tham dự 5 kỳ SEA Games khác nhau, Thúy Vi đã góp đến 6 HCV ở các kì đại hội. Ngoài tài năng đáng khâm phục, hot girl của đoàn thể thao Việt Nam còn được yêu mến bởi cá tính thân thiện và quan tâm đến người xung quanh. Thúy Vi sở hữu nhan sắc gây thương nhớ Sự kỳ vọng dành cho Nguyễn Thùy Linh tại SEA Games 32 là rất lớn. Bởi lẽ, hot girl số 1 của cầu lông Việt Nam được đánh giá đang có “độ chín” cùng phong độ ấn tượng. Kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay, Thùy Linh liên tiếp gặt hái thành công. Tay vợt 25 tuổi giành danh hiệu vô địch thứ ba trong sự nghiệp ở cấp độ Challenge tại giải cầu lông quốc tế Belgian International 2022, đoạt ngôi á quân giải Bendigo International 2022 tại Australia, vô địch giải Vietnam Open 2022, á quân giải Thailand International Challenge 2023 và mới nhất là chức vô địch giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenger 2023 trên sân nhà hồi cuối tháng 3. Những chiến tích mới cùng phong độ ấn tượng đã giúp Thuỳ Linh vươn lên vị trí thứ 35 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Đây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp của cô cho đến thời điểm hiện tại và hứa hẹn sẽ sớm vượt qua thứ hạng cao nhất của một tay vợt nữ Việt Nam có được là hạng 34 thế giới do Vũ Thị Trang xác lập hồi tháng 6/2017. Với sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, Thuỳ Linh là niềm hi vọng lớn của cầu lông Việt Nam trong cuộc đua giành huy chương tại SEA Games 32. Trước SEA Games 32, Khánh Linh đã tham dự giải Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Malaysia và giành được 2 HCV ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội. Chính vì vậy, hot girl sinh năm 2001 của tuyển đấu kiếm Việt Nam là gương mặt rất được kỳ vọng để giành HCV trên đất Campuchia tới đây. Bên cạnh tài năng, Khánh Linh còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nước da trắng sáng cùng gu ăn mặc đầy cá tính. Trên mạng xã hội, tuyển thủ 22 tuổi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân và thu về lượng tương tác lớn. Khánh Linh cho biết Khánh Linh đang tập trung toàn bộ tâm trí cho việc tập luyện nhằm hướng đến mục tiêu giành HCV cá nhân đầu tiên cho bản thân mình ở một kỳ SEA Games 32.

