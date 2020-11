Bức tường vàng Đà Lạt sẽ “biến mất”, dân tình tiếc hùi hụi

Từ lâu, bức tường vàng Đà Lạt trở thành địa điểm check - in nổi tiếng ở thành phố này. Trải qua rất nhiều thay đổi nhưng bức tường vàng vẫn tồn tại ở đó như một biểu tượng quen thuộc của thành phố ngàn hoa. Tuy nhiên mới đây, trên fanpage của tiệm bánh Cối Xay Gió đăng thông báo rằng nơi này sẽ ngưng hoạt động sau 1 tuần nữa. Trước thông tin này, rất nhiều bạn trẻ tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì không còn cơ hội check in với bức tường vàng ở đây nữa. Khá nhiều cư dân mạng đã tranh thủ gợi nhớ lại kỷ niệm với bức tường vàng Đà Lạt bằng nhiều hình ảnh check - in tại nơi đây. Dù ăn mặc theo phong cách nào đi chăng nữa, đứng trước bức tường vàng ở Đà Lạt này chụp ảnh "sống ảo" đều sẽ ra đời nhiều bức ảnh tuyệt đẹp. Chỉ xuất hiện dòng chữ ” Tiệm bánh cối xay gió” nhưng có thời gian những bức ảnh này tràn ngập trên Facebook. Hầu hết ai đi Đà Lạt cũng phải dừng chân nơi đây để có được một bức ảnh kỷ niệm. Những ai đã từng chụp ảnh ở đó rồi đều cảm thấy may mắn, còn ai chưa kịp tới Đà Lạt để chụp cùng bức tường vàng bao giờ thì hụt hẫng vô cùng. Bức tường vàng đã trở thành dấu ấn đặc biệt của Đà Lạt từ lâu. Mọi người hi vọng bức tường vàng huyền thoại sẽ được "tái sinh" ở một nơi khác, để du khách tiếp tục được gặp gỡ dấu ấn đẹp đẽ này khi ghé thăm thành phố ngàn hoa. Mời quý độc giả đón xem thêm video: BÍ KÍP LỰA CHỌN TƯ THẾ SỐNG ẢO ĐẸP VÀ CHẤT - Nguồn: YAN News

