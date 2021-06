Bỗng lao vào tập gym, "đệ nhất rich kid Việt" bị netizen đặt câu hỏi

Không chỉ được mệnh danh là "đệ nhất con nhà giàu Việt", Tiên Nguyễn còn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh. Điều này được thể hiện qua series ở nhà giãn cách vẫn lung linh mà ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đăng tải mấy ngày gần đây. Với nhiều người chắc chuỗi ngày ở nhà nhàm chán lắm, còn riêng rich kid Tiên Nguyễn thì không. Vì cô nàng còn bận lên đồ xịn, bận chụp hình "sống ảo" và bận... Những ngày này, netizen nữ rich kid chăm khoe hình nấu ăn và hình "đánh chén" các món ăn hơn hẳn. Và có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao story mới nhất Tiên Nguyễn khoe ảnh tập gym hăng say tại nhà. Cụ thể, cô nàng đã chia sẻ lại cảnh mình đang tập tành hăng say với máy chạy bộ. Trước đó, Tiên Nguyễn còn khoe bản thân đã tậu một đống đồ tập từ tạ tay đến dây kháng lực... Tìm hiểu lý do đằng sau câu chuyện tập gym của Tiên Nguyễn, dân mạng, đặc biệt các bạn gái cũng tỏ ra vô cùng đồng cảm. Trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn có viết: "With all the yummy food I've been eating, I finally pushed myself to gym this quarantine" (Tạm dịch: Vì đống đồ ăn ngon mình đã "ngốn" bấy lâu, cuối cùng mình cũng có động lực để tập tành trong mùa giãn cách này rồi) Trong một story khác, cô nàng giải thích ngắn gọn hơn về việc tập gym của mình: "So I could eat more" (Để mình có thể ăn được nhiều hơn). Qua trường hợp của Tiên Nguyễn, thế mới biết con gái bình thường hô hào giảm cân nhiều lắm nhưng thường không mấy ai thành công. Tuy nhiên, nếu hội chị em có một động lực cụ thể, chẳng hạn tập tành để được ăn nhiều hơn như Tiên Nguyễn thì nàng nào nàng nấy đều tích cực lắm. Ở nhà mà vẫn muốn cuốn hút như Tiên Nguyễn thì phải lo tập tành nữa nhé các cô gái Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

