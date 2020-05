Bóng hồng dính tin đồn với Quang Hải: Không hot girl thì cũng rich kid

Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải từng dính tin đồn với một loạt các hot girl nổi tiếng. Chẳng thế mà nam cầu thủ được mệnh danh là đào hoa nhất đội tuyển Việt Nam. Thảo Mi là cái tên đầu tiên bị nghi hẹn hò với tiền vệ quê Đông Anh. Ngay sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải và Thảo Mi cực kỳ chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội. Được biết, hot girl Sài Gòn hiện đang là bà chủ của một cơ sở spa có tiếng. Thế nhưng mặc mọi lời đồn đoán, trong một bình luận qua lại với bạn bè, Thảo Mi cho biết cô và cầu thủ Quang Hải chỉ là bạn bè bình thường, không có chuyện yêu đương. Sau Thảo Mi, "hot girl 1m52" Thanh Thủy là người tiếp theo được cho là đang hẹn hò với Quang Hải. Tin đồn xuất hiện khi hình ảnh cả hai ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi tin đồn xuất hiện, Quang Hải đã lên tiếng khẳng định bản thân vẫn đang độc thân, muốn tập trung cho sự nghiệp sân cỏ, không có nhu cầu yêu đương. Thanh Thủy và Quang Hải lộ hình ảnh cùng nhau tới một spa ở Hà Nội nhưng cả hai đều giữ im lặng. Cuối năm 2019, cầu thủ quê Đông Anh bị nghi ngờ đang hẹn hò "cô chủ tiệm nail" Huyền My. Chiếc áo có chữ "anh thương vợ" kèm chữ kí mà anh tặng hot girl Nghệ An cũng lộ ra. Trong khi Huyền My liên tục úp mở về mối quan hệ của cả hai thì Quang Hải ngược lại, anh nhiều ln khẳng định bản thân "alone", "dính virus codonqua". Mới đây, bức ảnh Huyền My và Quang Hải tình tứ tại Đà Lạt lộ ra khiến dân mạng bất ngờ. Rõ ràng, cặp đôi đã có thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng lại chưa từng xác nhận. Trước khi được tiền vệ Quang Hải công khai hẹn hò trên trang cá nhân thì Huỳnh Anh cũng từng có thời gian dài làm "người tình tin đồn" của nam cầu thủ này. Hot girl sinh năm 1999 phải nhận không ít sự chỉ trích của cộng đồng mạng vì bị cho rằng là "tuesday" xen vào giữa chuyện tình Quang Hải - Nhật Lê. Để bảo vệ bạn gái, Quang Hải từng nhiều lần lên tiếng hy vọng người hâm mộ tôn trọng quyết định và đời tư của anh. Mời quý độc giả xem thêm clip: Những bóng hồng "ngang qua cuộc đời" Quang Hải - Nguồn: Youtube

