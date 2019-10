Bóng đá Việt Nam “lên đỉnh”: HLV Park Hang-seo may mắn gặp thời?

Trận thắng Malaysia vừa qua không chỉ mang ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, nó còn là món quà mừng 2 năm thành công của HLV Park Hang-seo chính thức nắm quyền tại các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Nhìn vào bảng thành tích của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam trong 2 năm vừa qua, nhiều người phải dùng đến những mỹ từ như "thần kỳ", "không thể tin nổi". Quả thực, ông thầy người Hàn Quốc lần lượt đưa các cầu thủ Việt Nam đi từ hết chiến tích này tới thành công khác. Đầu tiên phải nhắc tới hành trình kì diệu tại VCK U23 châu Á 2018 được tổ chức ở Thường Châu - Trung Quốc. Sau đó, lần lượt các giải đấu lớn trong khu vực như ASIAD, ASIAN Cup, đội tuyển Việt Nam đều lọt sâu vào vòng bán kết khiến nhiều người thừa nhận rằng bộ mặt bóng đá Việt Nam đang thay đổi. Đỉnh cao của thành công của HLV Park Hang-seo cùng các học trò phải kể tới chức vô địch AFF Cup 2018. Đây là chiếc cúp mà NHM Việt Nam phải chờ đợi đúng 10 năm để được sống trong sự ngọt ngào của chiến thắng. Chính từ cú hích ở VCK U23 châu Á và rồi những giải đấu lớn nhỏ mà HLV Park Hang-seo đã cầm quân, những cái tên như Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Công Phượng không chỉ chiếm trọn niềm tin, yêu của NHM nước nhà mà còn được báo chí Quốc tế nhìn bằng con mắt khác. Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là phải chăng khi đến với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo may mắn gặp thời bên cạnh tài năng thực sự?. Vốn dĩ bóng đá là môn thể thao ngoài tài năng bạn còn phải có sự may mắn, bóng đá thế giới là minh chứng rõ rằng nhất. Đầu tiên xét về phần tài năng, trước khi đến với bóng đá Việt Nam, thành tích nổi bật nhất của HLV Park Hang-seo được NHM đất nước hình chữ S biết tới đó là trợ lý cho HLV Guus Hiddink đưa ĐTQG Hàn Quốc vào tới tứ kết World Cup 2002. Nhưng sau đó, HLV Park Hang-seo chỉ cằm quân ở những đội bóng không mấy danh tiếng tại K.League (giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc). Chính bảng thành tích không mấy nổi trội của "thầy Park" đã khiến ông gặp phải con mắt hoài nghi về sự thành công khi đến với bóng đá Việt Nam. Nhưng dần dần qua từng trận đấu, NHM Việt Nam thấy sự "quái chiêu" của HLV Park Hang-seo trong con mắt chọn người và các dùng người trong từng thế trận. Nói tới phần may mắn, cũng phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu dàn câu thủ vừa có tài vừa có chất. Đây là thành quả của cách làm bóng đá tận gốc của các ông bầu khi họ không tiếc tiền mở lò đào tạo, nhặt, ươm và phát triển tài năng lẫn phẩm chất của các cầu thủ. Người được hưởng không ai khác chính là HLV Park Hang-seo và lớn hơn nữa là bóng đá Việt Nam. Thay vì lựa chọn các thành danh từ các sân phủi, bóng đá vỉa hè như xưa nếu nhìn vào đội hình HLV Park Hang-seo lựa chọn, lứa cầu thủ trẻ đều trưởng thành từ các lò đào tạo uy tín được đảo tạo đầu đủ từ chuyên môn lẫn phẩm chất như HAGL, Hà Nội FC, Viettel hay Nghệ An..... Không chỉ giỏi trong đá bóng, các cầu thủ Việt Nam hiện tại được tạo điều kiện cọ xát từ cấp độ trẻ CLB rồi đến các giải trẻ của cấp đội tuyển. Những Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải đều từng chinh chiến với nhau qua vô vàn các giải đấu từ cấp khu vực đến Quốc tế. Không chỉ có vậy, HLV Park Hang-seo thực sự may mắn khi bóng đá Việt Nam có lớp kế cận chất lượng kết hợp với sự kinh nghiệm của lứa đàn anh như Anh Đức, Trọng Hoàng hay Quế Ngọc Hải. Tất cả đều hội tụ tạo nên thành công cho ông thầy người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

