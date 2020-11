Body thon gọn, hot girl “bắp cần bơ” bị soi chỉnh sửa quá đà

Trần Thanh Tâm hay còn được biết tới bằng biệt danh hot girl "bắp cần bơ" là nhân vật từng khiến CĐM quan tâm. Bên cạnh những clip thả thính cực ngọt hay phát ngôn gây sốc, nhan sắc của hot girl Trần Thanh Tâm cũng là đề tài khiến dân tình bàn tán xôn xao. Im ắng một thời gian sau hàng loạt scandal, mới đây nàng hot girl này đã đăng tải hình ảnh khoe cơ thể nuột nà, săn chắc thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh được cô nàng chụp cùng bạn bè tại phòng tập gym với cơ thể săn chắc, gọn gang, khoe trọn vòng eo và cánh tay đã nhỏ đi đáng kể. Tuy nhiên, dân tình cũng cực kì tinh ý khi soi ra được một vài điểm bất thường của bức ảnh này. Hot girl Thanh Tâm tiếp tục bị nghi ngờ là đã chỉnh sửa ảnh "quá đà" trước khi đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh phản chiếu ở tấm gương đằng sau có phần "đồ sộ" hơn bức ảnh thật là một bằng chứng để khẳng định cô nàng đang dùng app chỉnh ảnh. Với những lùm xùm nhan sắc đã xảy ra trước đó, mỗi lần đăng ảnh mới hotgirl "trứng rán cần mỡ" lại nhận về rất nhiều sự quan sát kỹ càng. Thậm chí, một số người còn dùng những hình ảnh "kém sắc" của Thanh Tâm trước đó để "cà khịa" cô nàng 9X. Được biết, kể từ khi nổi tiếng, Thanh Tâm vẫn thường bị “khui” những bức ảnh kém phần "lung linh". Dù nhiều lần lên tiếng phản bác, thậm chí đăng cả ảnh mặt mộc để chứng minh nhưng đến nay, nhan sắc của Thanh Tâm vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Thanh Tâm cũng từng khiến cư dân mạng không hài lòng về lời giải thích thiếu chuyên nghiệp về khuyết điểm của bản thân. Thanh Tâm từng nói: "Thật ra những tấm ảnh trên mạng là do nhiều bạn ghét mình nên kéo to mặt mình ra chứ bình thường không có bự như vậy đâu! Mà nếu có cũng không sao hết, mặt to mình khỏi tốn tiền mua mâm ăn chè". Dù nhan sắc đã được cải thiện hơn xưa do cô nàng tập luyện thể thao và biết cách ăn mặc hơn, thế nhưng mỗi lần xuất hiện trên MXH là Thanh Tâm lại bị cư dân mạng đặc biệt chú ý, thậm chí "soi" nhan sắc. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trần Thanh Tâm "tăng cân bị body shaming thật sự kinh khủng" - Nguồn: YAN News

