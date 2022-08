Bồ Quang Hải lộ ảnh ngày xưa, nhìn hiện tại ai cùng giật mình

Kể từ khi nổ ra tin đồn hẹn hò cùng Quang Hải, thời gian qua Chu Thanh Huyền là cái tên nhận về rất nhiều quan tâm. Hiện bạn gái Quang Hải và nam cầu thủ này đang có quãng thời gian yêu xa trong khi chàng ở Pháp chơi bóng còn nàng ở Việt Nam tiếp tục công việc bán hàng online. Nếu bạn trai chọn cách hạn chế chia sẻ ảnh đời sống riêng lên mạng xã hội thì Chu Thanh Huyền hoàn toàn ngược lại. Trong thời gian này khi Facebook bị tạm khóa thì trên một fanpage khác do chính cô nàng lập ra. Trên fanpage cá nhân mới lập, bạn gái Quang Hải liên tục show những bức hình đời thường của bản thân. Mới nhất, Chu Thanh Huyền khoe bức hình cách đây vài năm, kèm theo caption: "Kaka, cái gì đây". Trong hình, nàng WAGs để tóc xõa, đeo kính, mặc áo sơ mi trắng ngồi chụp hình selfie. Thế nhưng khi so với ảnh hiện tại, nhiều người nhận xét Thanh Huyền có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là đôi mắt và chiếc mũi có nhiều điểm khác biệt. Thời điểm mới lộ tin đồn hẹn hò Quang Hải, nhan sắc Chu Thanh Huyền từng lọt vào tầm ngắm của dân mạng. Cụ thể, trên các diễn đàn bất ngờ xuất hiện một số hình ảnh được cho là của Thanh Huyền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Từ những chia sẻ cho thấy, bồ tin đồn của Quang Hải từng can thiệp mũi, tiêm chỉnh má. So sánh ảnh trước đây với một số bức hình mới, phần nào thấy được sự khác biệt rõ rệt. Chu Thanh Huyền (SN 1994), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Theo một số hình ảnh hiếm hoi được để ở chế độ công khai trên Facebook, 9X có gương mặt xinh xắn, 3 vòng nóng bỏng và ăn mặc rất có gu. Ngoài ra, nàng WAGs cũng có sở thích chơi bộ môn thể thao nhà giàu là đánh golf nên nhiều người suy đoán gia thế của gái xinh cũng không phải dạng vừa.

