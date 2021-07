Bổ mít theo cách oái oăm, cô gái khiến ai cũng khó hiểu

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một màn bổ mít theo phong cách "có 1-0-2" khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Theo đó, thay vì bổ quả mít theo cách thông thường là sử dụng dao bổ ngang thì cô gái này lại lột vỏ mít một cách dễ dàng, nhìn vào cứ ngỡ đang lột vỏ xoài. Nếu không nhờ chú thích có lẽ nhiều người lầm tưởng đây là một quả xoài siêu to khổng lồ chứ không phải quả mít nữa. Sau khi đăng tải đoạn clip đã thu về rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Đa số ai cũng tỏ ra trầm trồ trước cách bổ mít độc lạ này. Theo chia sẻ của chủ nhân clip, quả mít này thuộc loại mít mật, khá mềm so với những loại mít khác. Khi chín nên nó dễ dàng tách vỏ hơn nên mới có thể dễ dàng lột ra như vậy. Theo nhìn nhận của cư dân mạng, quả mít trong clip đã quá chín và một phần do tách khéo léo nên mới có thể dễ dàng lột vỏ như vậy. Thực tế đã có không ít quả mít mật chín đến mức có thể lột vỏ được như trường hợp ở trên. Có lẽ cũng chính vì để bảo toàn được múi mít nguyên vẹn nên nhiều người mới chọn cách lột vỏ như vậy, để tránh bị nát phần múi bên trong. Trên mạng xã hội netizen cũng được chứng kiến nhiều cách bổ hoa quả không kém phần độc lạ, như màn bổ sầu riêng của anh chàng này. Vỏ trái sầu riêng bị "chém" nát tươm, sau đó chàng trai phải dùng thìa moi ruột bên trong để ăn. Theo cách bổ mít truyền thống, mọi người sẽ bổ ngang, sau đó tách bỏ cùi mít và tách múi. Nhưng trường hợp này lại gọt sạch vỏ rồi mới bổ ngang. Có những quả mít rất chín có thể tách vỏ luôn được ngay trên thân cây. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Mít không hạt Ba Láng - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

