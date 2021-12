Biến căng: Khoa Pug bị tố "nổ" vụ mua máy bay 115 tỷ

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ, cách đây chưa lâu Khoa Pug và "anh nông dân nghèo" Vương Phạm cùng nhau xuất hiện trong clip mua máy bay 115 tỷ. Tuy nhiên, mới đây câu chuyện này lại trở nên hot lại khi 2 Youtuber trên bị tố nói xạo, đánh lừa cộng đồng mạng về chuyện "tậu" chuyên cơ riêng. Cụ thể, một tài khoản YouTube tên P.D đã làm hẳn video dài gần 35 phút chỉ ra những điểm mâu thuẫn liên quan đến câu chuyện mua máy bay trăm tỷ của cặp bạn thân giàu có đang có mặt trên đất Mỹ là Khoa Pug (Nguyễn Anh Khoa) và Vương Phạm (Phạm Đình Quốc Vương). Theo đó, hồi 28/10, Khoa Pug từng đăng tải video review toàn bộ hành trình đi mua máy bay riêng cùng Vương Phạm. Bom Tấn Chốt Đơn 115 Tỷ Mua Máy Bay Về Việt Nam! là tiêu đề của video này. Trong video, Vương Phạm nhiều lần khẳng định mình đã đặt cọc tiền trước do chiếc máy bay triệu phú người Việt nhắm đến cũng đang trong tầm ngắm của nhiều người khác. Bạn thân trên đất mỹ của Khoa Pug thậm chí còn dùng từ "máy bay của mình" cũng như thủ thỉ với... chiếc máy bay rằng: "Về nhà với anh nha cưng". Bản thân Khoa Pug thì cho biết video của mình mang nội dung có 1-0-2 khi ghi lại toàn bộ quy trình mua máy bay, bao gồm: đi coi, ưng, trả giá. Ở gần cuối video, YouTuber tiết lộ thêm rằng 2 anh em đã chốt deal xong xuôi và tầm 2 tháng nữa (hoặc sớm hơn) thì hàng sẽ về. Tại phần mô tả video, Khoa Pug viết: "Bữa trước 2 anh em đi máy bay tư nhân giá 11.000 đô/ ngày bay thử xem sao, ai ngờ máy bay nhỏ quá không thoải mái nên hôm nay quyết định mua máy bay to gấp đôi, giá tiền cũng gấp đôi - 5 triệu đô ~ 115 tỷ VNĐ. Đây là chiếc có thể bay về Việt Nam được luôn, nên sang năm mình về Việt Nam khỏi tốn tiền mua vé máy bay haha". Video mua máy bay của Khoa Pug và Vương Phạm đã nhanh chóng thu hút hơn 4,4 triệu lượt view. Ai nấy đều trầm trồ trước độ giàu có và chịu chi của cả hai. Tuy nhiên theo P.D - nhân vật lên tiếng tố Khoa Pug và Vương Phạm thì phi vụ này thực chỉ là một "cú lừa". Mâu thuẫn đầu tiên đến từ việc sau khi lên check trang Controller - nơi chính Vương Phạm giới thiệu mình đã xem và đặt mua máy bay, P.D phát hiện thông tin về chiếc máy bay với số hiệu N236N - trùng khớp với số hiệu máy bay Vương Phạm và Khoa Pug mua vẫn còn nguyên trên website. Theo giải thích của P.D, thông thường khi bất kì sản phẩm nào, kể cả máy bay được rao bán online, một khi sản phẩm đã được mua thì người bán sẽ đặt biển SOLD (đã bán) hoặc gỡ hẳn hình ảnh xuống. Nhưng đính kèm chiếc máy bay số hiệu N236N kia không phải dòng chữ "SOLD" (đã bán) mà lại là "CALL FOR PRICE" (gọi để biết thông tin giá). Điều này đồng nghĩa với việc tính đến thời điểm P.D check website là chiều 1/12 theo giờ Canada, chiếc máy bay này vẫn đang được chủ nhân rao bán chứ không phải đã được "chốt đơn" từ cuối tháng 10 như tiêu đề Youtuber đại gia Khoa Pug từng chia sẻ. Mâu thuẫn thứ 2 được P.D chỉ ra là về giá của chiếc máy bay. Trong lần check giá vào ngày 23/11 khi giá chiếc máy bay vẫn được công khai, con số được người bán đưa ra là 1.995.000 đô (khoảng 45,4 tỷ VNĐ). Trong khi đó, con số Khoa Pug đưa lại là 5 triệu đô (khoảng 115 tỷ VNĐ). Cuối video, người "bóc phốt" xin phép được đổi tên Khoa Pug và Vương Phạm thành Khoa "nổ" và Vương "nổ" vì "chém gió có hệ thống, nói xạo chuyên nghiệp, nhuần nhuyễn, đánh lừa cộng đồng mạng Việt Nam". Hiện chưa rõ, thực hư câu chuyện trên ra sao và netizen vẫn vô cùng hào hứng với cái kết. Mời quý độc giả xem video: Sốc với phát ngôn với của Kenny Sang - Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật

