Khoa Pug và những lần tạo “sóng” gây tranh cãi trên mạng

Mới đây, Khoa Pug bất ngờ đăng bài viết khá dài, nói về việc mình bị bạn bè lừa gạt, lợi dụng. Dù anh không chỉ đích danh là ai nhưng mọi người đều đổ dồn nghi vấn về nhân vật mà Khoa Pug ám chỉ là Johnny Đặng. Nam Youtuber cho biết mình bị ai đó lừa mất hơn 30 tỷ đồng. Đồng thời anh chia sẻ rằng mình khá shock nên đã im lặng suốt 1 tháng vừa qua, đồng thời từ chối nhiều cuộc gọi. Được biết, đây là lần đầu tiên Khoa Pug chịu đăng status đáp trả sau 5 lần 7 lượt bị Johnny Đặng nói ra nói vào trước truyền thông. Hiện tại, những lùm xùm của Khoa Pug với ông trùm kim cương Johnny Đặng vẫn được cư dân mạng quan tâm dù chưa có hồi kết. Cách đây ít ngày, nam Youtuber 9x đã vướng lùm xùm khi có phát ngôn so sánh căn bếp của mình với "siêu đầu bếp" nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay. Cụ thể trong vlog của mình, Khoa Pug khẳng định: "Riêng cái bếp này thôi thì đã to hơn bếp của Gordon Ramsay rồi nha các bạn!". Việc bất ngờ lôi "siêu đầu bếp" vào so sánh khiến Khoa Pug bị cộng đồng mạng đánh giá là khập khiễng, thiếu khiêm tốn, có phần PR hơi quá đà. Thực tế, đây không phải lần đầu Youtuber này nhận những phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng. Cách đây 2 năm, Khoa Pug từng làm nhiều người phẫn nộ với vlog "Phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho quay phim được ăn - Khoa Pug gặp sự cố ở nhà hàng lẩu Geisha Kyoto". Sau khi clip được đăng tải, nhiều người dùng mạng biết tiếng Nhật chỉ trích Khoa Pug giật title, kiếm view bởi nội dung trong video thực sự không như phần dịch nghĩa Trong một video khác ở xứ sở hoa anh đào, Khoa Pug đến quán mì ramen và vui mừng khi nhận ra hai nhân viên tại đây là người Việt Nam. Tuy nhiên, nam Youtuber nhận "cái kết đắng" ngay sau đó vì tự ý chụp ảnh. Hai nhân viên của quán đã dùng đũa chỉ thẳng mặt, xua đuổi nói: "No photo!" (Không chụp ảnh). Ở Nhật Bản, việc chụp ảnh, quay phim rất nhạy cảm. Người dân xứ anh đào đề cao quyền riêng tư cá nhân. Cộng đồng mạng cũng từng tố Khoa Pug quá khoa trương khi nhận mình là "Youtuber Việt Nam đầu tiên chi tiền tấn để được leo lên đỉnh Kim Tự Tháp Ai Cập" khi thực hiện chuyến khám phá Ai Cập vào năm 2019. Vụ việc gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhiều nhất của Khoa Pug là khi anh review một resort tại Mũi Né (Phan Thiết). Anh tố khách sạn này coi thường khách Việt, lừa đảo và đe dọa hành hung anh nếu tiếp tục quay phim. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Dàn vlogger Việt Nam đình đám đời đầu: Người chuyển hướng sự nghiệp, kẻ ồn ào scandal tình cảm - Nguồn: Saostar

