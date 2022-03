Bị vượt mặt Đoàn Di Băng, hot girl Trang Nemo bày tỏ quan điểm

Mấy ngày qua, Trang Nemo khiến cư dân mạng trầm trồ khi rước siêu phẩm xe máy có trị giá lên đến 700 triệu đồng. Không dừng lại ở việc xuýt xoa trước sự chịu chơi của hot girl Trang Nemo, nhiều người còn réo tên doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ vào màn khoe xe của "nữ hoàng bán hàng online" này. Lý do là trước đó, ông xã "nữ đại gia quận 7" đăng đàn tìm mua xe cho vợ nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy tăm hơi chiếc xe ở đâu. Trước những lời so sánh của cư dân mạng giữa cô và Di Băng, mới đây Trang Nemo đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết mình và nhà Đoàn Di Băng không quen nhau. Với Trang Nemo, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có thể thấy, Trang Nemo rất lịch sự và chừng mực khi nhắc tới vợ chồng đại gia Quận 7. Khi được hỏi về việc sử dụng chiếc xe, Trang Nemo cho biết mình không dùng để chạy mà cũng không có ý định bán dù đã lời gấp đôi, cô chỉ để trưng bày ở cửa hàng, ai tới xem hay chụp hình đều được. Trước đó, Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cũng khẳng định mình không quen biết Trang Nemo. Đồng thời vị doanh nhân còn khẳng định sẽ không có chuyện mua lại xe. Anh đã đặt mua nguyên set bên nước ngoài gửi về, bao gồm luôn cả đồ đi kèm xe chứ không phải có ý định mua mỗi xe. Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ từng muốn sở hữu chiếc xe máy đắt đỏ này tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có. Cũng là người lắm tiền nhiều của nên Trang Nemo có sở thích đặc biệt với siêu xe. Bà chủ cửa hàng quần áo nổi tiếng ở TP HCM từng khoe sở hữu nhiều xế "khủng" ai nhìn cũng lác mắt. Một số siêu xe mà hot girl này sở hữu phải kể đến như Porsche 718 Cayman (có giá bản tiêu chuẩn là 3,6 tỷ đồng) hay chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G 63 (giá lăn bánh ước tính 10 tỷ đồng). Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

