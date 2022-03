Hot girl Trang Nemo lộ ảnh cưới, netizen suýt không nhận ra

Cách đây không lâu, hot girl Trang Nemo bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau những ồn ào với Trần My. Mọi hình ảnh và thông tin về cô được dân tình đặc biệt chú ý. Gần đây, những bức ảnh cưới của hot girl Trang Nemo và ông xã cũng bất ngờ hot trở lại. Mới đây, studio chụp ảnh cưới cho Trang Nemo và ông xã đã đăng tải lại loạt hình kỷ niệm ngày về chung một nhà của nàng hot girl thị phi và thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Có thể thấy, bộ ảnh cưới của Trang Nemo được đầu tư vô cung chỉn chu. Bối cảnh được lấy từ những địa điểm nổi tiếng hàng đầu trên thế giới trải dài từ Paris (Pháp) đến Hy Lạp. Khán giả dành khá nhiều lời khen ngợi cho bộ ảnh cưới của Trang Nemo. Trong ảnh, nàng hot girl có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và vóc dáng nuột nà cùng những kiểu tạo dáng khoe đường cong nóng bỏng của mình. Bên cạnh đó, thần thái của Trang Nemo được nhận xét là đỉnh cao chẳng kém những người mẫu chuyên nghiệp. Một số cư dân mạng cho biết họ suýt không nhận ra Trang Nemo trong loạt ảnh này. "Trời, thần thái đỉnh quá vậy, nhan sắc Trang Nemo trong bộ ảnh này cũng xinh hơn hẳn nữa" hay "Công nhận ảnh cưới này xinh lắm, thần thái không kém người mẫu luôn"... là những bình luận mà netizen để lại dưới những bức ảnh cưới của Trang Nemo. Phải công nhận rằng sau ồn ào với hot girl Trần My, Trang Nemo là một cái tên hot hơn bao giờ hết. Mỗi buổi livestream của cô thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Bên cạnh đó, nhan sắc của Trang Nemo được dân mạng đánh giá là đúng chuẩn với một hot girl mà mọi người vẫn hay gọi. Bản thân cô nàng cũng từng thừa nhận rằng nhan sắc của cô đã có sự can thiệp "dao kéo". Bên cạnh đó, Trang Nemo còn có sự nghiệp kinh doanh rất thành công và sở hữu khối tài sản khủng. Nàng hot girl là một "tín đồ hàng hiệu" và thường diện rất nhiều phụ kiện đắt đỏ đến từ các nhà mốt hàng đầu thế giới như Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci,... Chưa dừng lại ở đó, cô nàng này có đam mê chơi kim cương và siêu xe. Hiện tại, Trang Nemo vẫn là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Mọi hình ảnh mới của cô nàng đều được dân tình quan tâm. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

