Bị tố photoshop vòng 1, bạn thân Xoài Non tuyên bố gắt

Wilson Nhật Anh là một gái xinh nhận về nhiều sự quan tâm của netizen trên Instagram. Ngoài vị trí bạn thân Xoài Non, cô nàng còn được biết đến qua chuyện mai mối với hot streamer ViruSs. Trong những hình ảnh được đăng tải lên MXH, Wilson Nhật Anh trung thành với style "khoe" thân, đường cong cũng như vòng 1 khủng của cô thường khiến người xem "bỏng mắt". Mới đây, bạn thân hot girl Xoài Non lại bất ngờ bị "bóc phốt" photoshop để khiến vòng 1 khủng thêm. Cụ thể, trong bức ảnh của Wilson Nhật Anh, một người tự nhận là photographer đã cho rằng cô nàng cố kéo vòng 1 cho bự thêm. Ngay lập tức, Wilson Nhật Anh đã up story phân trần: "Trời ơi! Ai hiểu nỗi khổ của tui. Hình chụp còn phải bóp cho nó nhỏ lại. Cuộc đời chỉ biết bóp eo, bóp vòng 1 cho nhỏ lại chứ chưa bao giờ biết kéo cho bự thêm. Nói em vậy oan ức em quá anh ơi!". Ở phần bình luận, gái xinh Instagram này còn thẳng thắn phản ứng qua lại với dân mạng này. Cô nàng cho rằng khi bóp cho vòng 1 nhỏ lại cũng có thể khiến tay vịn và phần lưới bị méo chứ không riêng gì kéo cho bự ra. Wilson Nhật Anh khẳng định: "Người nào nhỏ nhỏ thì còn cần kéo cho nó bự ra chứ mình như nào ai cũng biết, cần gì phải kéo cho bự thêm". Trong khi đó, dân mạng tố Wilson thì tự nhận mình đã chụp ảnh 12 năm nên chỉ nhìn ảnh thôi cũng biết là kéo ra hay bóp vào. Màn comment qua lại của Wilson và người bóc phốt cô nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Bên cạnh đó, một số hình ảnh khác của Wilson Nhật Anh trên Instagram cũng được netizen bàn ra tán vào và tính chân thực. Sở hữu mối quan hệ thân thiết với một vài nhân vật nổi tiếng làng game, hot girl Wilson Nhật Anh vô hình trung cũng trở thành gương mặt được chú ý. Với những gì được người hâm mộ yêu mến, Wilson Nhật Anh đã chính thức gia nhập giới streamer trong thời gian gần đây. Cô nàng thường live chơi Liên Quân Mobile và chuyện trò, tâm sự, giao lưu với fan. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

