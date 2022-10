Bị "team qua đường" chụp lén, nhan sắc Lê Bống ra sao?

Lê Bống (tên thật Lê Thị Xuân Anh) là một hot Tiktok khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, hot girl TikTok này đã chuyển hướng sang làm MC, tham gia các sự kiện giải trí, quyết tâm theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc. Mỗi lần lộ diện, nhan sắc của Lê Bống luôn là tâm điểm bàn tán. Mới nhất, cô nàng tham gia một sự kiện, góp mặt nhiều tên tuổi có tiếng Tại đây, Lê Bống diện áo croptop màu hồng phấn kết hợp với quần ống thụng, khoe trọn vòng 1 không chút mỡ thừa Dù là ảnh chụp bằng cam thường, không chỉnh sửa cũng chẳng được tạo dáng nhưng Lê Bống gây ấn tượng với lan da trắng mịn. Với việc diện set đồ trên, cô khéo léo che đi đôi chân kém thon thả Cách đây ít ngày, Lê Bống cũng từng bị chụp lén khi đang tập nhảy trên đường. Lần đó, gái xinh diện áo croptop khoe cơ bụng, thân hình thon gọn. Thời gian qua, Lê Bống cũng từng nhiều lần bị "chụp trộm". Thế nhưng, ở những lần ấy, nàng hot girl liên tục để lộ khuyết điểm như đùi to, vóc dáng không được thon gọn. Gương mặt của 9X trông cũng kém sắc vài phần khi bị chụp thiếu sáng. Lê Bống có khuyết điểm là đôi chân to khiến bản thân liên tục bị mất điểm. Lê Bống gây chú ý với lựa chọn trang phục cá tính nhưng không kém phần gợi cảm khi mặc bộ đồ gồm áo croptop ôm sát kết hợp với quần cạp cao in hình nhân vật hoạt hình pikachu. Sau khi chương trình được phát sóng, cư dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi về vấn đề phục trang của người đẹp phòng gym vì cho rằng nó phản cảm, lạm dụng bộ đồ tôn dáng để khoe vòng 1. Chưa dừng lại ở đó Lê Bống nhận nhiều chỉ trích khi mặc áo dân tộc nhưng lại phô phang vòng 1 một cách thái quá. Đa số bình luận đều cho rằng cô đang phá hỏng bộ đồ, không tôn trọng nét văn hóa truyền thống vốn có của trang phục. (Ảnh sử dụng trong bài: FBNV, Thể thao và Văn hóa).

