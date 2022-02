Bị soi chỉnh ảnh quá đà, hot girl Xoài Non lên tiếng phản bác

Là gái xinh có tiếng, Xoài Non (tên thật là Trang Phạm) ngày càng nhận về nhiều sự chú ý khi về chung một nhà với streamer "giàu nhất" Việt Nam - Xemesis và thành dâu hào môn. Sở hữu một gương mặt xinh đẹp, hot girl Xoài Non luôn thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó cô nàng còn nhiều lần bị soi chỉnh ảnh quá đà trên ảnh mạng. Mới đây, gái xinh 2K đăng tải trên Instagram bộ ảnh chụp cùng hoa kèm dòng caption: 'There are always flowers for those who want to see them' (Tạm dịch: Luôn có hoa cho những ai muốn ngắm). Ngay lập tức, dòng chia sẻ này nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích. Bên cạnh lời khen, xuất hiện dòng bình luận nêu quan điểm bức ảnh bị photo hơi quá làm mất hết nét đẹp của bà xã Xemesis. Trước bình luận chê chỉnh ảnh của fan, Xoài Non lập tức thanh minh: "Thực ra cái này do đổi make-up chứ hình photo gửi sao là Xoài lấy up luôn nè". Lời giải thích này hợp lý đến mức các fan rần rần vào ủng hộ. Trong livestream gần đây, Độ Mixi bất ngờ tiết lộ chồng Xoài Non nhiễm COVID-19. Thông tin này khiến fan không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cặp đôi. Xoài Non từng nổi tiếng với biệt danh “hot girl Instagram” khi sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Từ khi kết hôn với Xemesis, cô nàng càng được chú ý hơn. Dù sống cùng người chồng giàu có, thế nhưng Xoài Non vẫn chăm chỉ làm việc, cô thường PR cho các nhãn hàng, làm diễn viên đóng MV,... Vóc dáng thon thả, quyến rũ của cô cùng gu thời trang sành điệu cũng giúp Xoài Non chiếm thiện cảm với người hâm mộ. Được cho là “tượng đài nhan sắc" của các hot girl mạng hiện nay, Xoài Non sở hữu khuôn mặt hoàn hảo với V-line thon gọn, ngũ quan "lai Tây" cực kỳ nổi bật. Nhan sắc của Xoài Non càng nổi bật hơn nhờ những lớp makeup. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

