Bị nhắc về "trà xanh", bạn gái cũ Quang Hải đáp trả gọn lỏn

Cụm từ "trà xanh" xuất hiện từ drama tình cảm này vẫn còn đang "sốt xình xịch" và được cộng đồng mạng nhắc đến trên mọi mặt trận. Không những đăng tải những dòng trạng thái, nhiều người còn vào tận trang cá nhân của người khác để bình luận vu vơ trong đó có trường hợp của bạn gái cũ Quang Hải là Huỳnh Anh. Mới đây, Huỳnh Anh vừa khoe nhẹ một bức ảnh lên Instagram, kèm caption: "Suy nghĩ xem mai ăn gì." Ngay lập tức một tài khoản mạng đã vào và để lại bình luận: "Ăn trà xanh chị ơi". Đáp lại, người yêu cũ Quang Hải trả lời gọn lỏn: "nono". Tuy nhiên, sau đó không hiểu vì lý do gì mà sau đó cô nàng đã xóa luôn bình luận của tài khoản này. Năm 2020 khép lại với đầy ồn ào và thị phi của Huỳnh Anh. cô liên tục xuất hiện trên truyền thông với những drama từ lớn đến nhỏ. Đầu tiên, Huỳnh Anh từng gây bão mạng khi vướng vào scandal làm Tuesday hậu chia tay Quang Hải. Sau đó, Huỳnh Anh tiếp tục vướng nghi vấn thả thính RTee - học trò của Binz trong chương trình Rap Việt. Huỳnh Anh từng vướng nghi vấn đang "thả thính" rapper R.Tee khi đăng hai bức hình khác nhau trên Facebook và Instagram nhưng chỉ với một dòng trạng thái: "Out of all my fav fruits (Tạm dịch: Trong tất cả các loại trái cây yêu thích của em). Đặc biệt, dân tình chú ý tới cụm từ cuối cùng "la thanh long" khiến cho nhiều liên tưởng đến họ tên thật của R.Tee là Lã Thành Long. Thậm chí, những chi tiết trong bức ảnh được nhân vật bị cho là người yêu cũ của R.Tee đăng tải có nhiều phụ kiện mà chàng rapper và Huỳnh Anh từng sở hữu. Ngay sau khi tin đồn hẹn hò với Huỳnh Anh lên sóng, R.Tee đã có động thái trên Facebook cá nhân khi đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ về những chuyện "xấu xí về mình đưa đến cho khán giả". Rất nhiều những chi tiết chứng tỏ R.Tee là crush đang được Huỳnh Anh theo đuổi. Mời quý độc giả đón xem thêm video Người yêu Quang Hải xót xa khi nhìn bạn trai bị cầu thủ HAGL phạm lỗi - Nguồn: NEXT SPORTS

