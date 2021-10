Bị netizen bình luận cà khịa, "gái một con" Thiên An phản ứng lạ

Hứng chịu nhiều áp lực sau scandal với Jack, Thiên An trở thành cái tên được dân mạng quan tâm và chú ý. Suốt cả một thời gian dài, "gái một con" này phải một mình chống chọi với vô vàn những lời lẽ khó nghe, dẫn đến cuộc sống cá nhân gặp không ít xáo trộn. Sau loạt ồn ào không đáng có, bản thân Thiên An dường như đã lấy lại được cân bằng khi thường xuyên cập nhật những hình ảnh cá nhân và bé Sol lên MXH để trò chuyện cùng mọi người. Trong bài đăng mới nhất chia sẻ về cuộc sống mẹ bỉm sữa của hot girl Thiên An một cư dân mạng đã vô tình để lại bình luận gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, người này cho rằng Thiên An dạo này có tiền nên nhan sắc trông có vẻ được "tút tát" hơn xưa. Ngay sau đó, "gái một con" này đã lập tức có phản hồi: "Ủa trước chị xấu lắm hả em?". Nhiều dân mạng cho rằng Thiên An vốn dĩ lúc nào cũng xinh đẹp, đâu cần phải đợi đến lúc có tiền mới được như hôm nay. Một ý kiến khác cảm thấy khó hiểu vì không lẽ lúc trước gái xinh lại chẳng có tiền. Thậm chí, sau câu trả lời của Thiên An và loạt ý kiến của cư dân mạng, chủ nhân bình luận gây tranh cãi đã có lời giải thích rõ ràng cho câu nói của mình. Người này cho rằng lúc trước Thiên An vẫn đang trong quá trình bắt đầu bán hàng online nên chưa kiếm được nhiều tiền. Hiện tại, công việc kinh doanh có vẻ "khá khẩm" hơn nên cuộc sống cũng thoải mái phần nào, vì thế nhan sắc cũng được đà "lên hương". Dù nhận phải làn sóng bảo vệ Thiên An nhưng dường như netizen trên với ngôn từ cà khịa vẫn cố để bảo vệ cho quan điểm của mình. Thời gian qua Thiên An chăm chỉ đăng tải hình ảnh con gái đầu lòng. Không còn e dè, giấu hình ảnh con, giờ đây Thiên An rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc về bé Sol. Có thể thấy, hot girl Gen Z này dường như đã lấy lại tinh thần lạc quan, vui vẻ sau thời gian trở thành tâm điểm bàn tán. Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc phúc cho Thiên An. Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News

