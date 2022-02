Bị mạo danh đặt đơn hàng tiền triệu, Trang Nemo xử lý sao?

Ngày 12/2, Trang Nemo đăng tải đoạn clip một shipper giao đồ ăn đến. Trong clip, hot girl thị phi này nói shipper cho mình xem số điện thoại đặt hàng. Hot girl Trang Nemo khẳng định đây không phải là số của cô và đơn hàng này cũng không phải do cô đặt. Tuy nhiên, cô vẫn nhận vì sợ ảnh hưởng đến shipper. "Nếu mình không nhận thì 170k đồ ăn anh shipper phải làm thế nào đây?" - Trang Nemo chia sẻ. Đồng thời, cô cũng cho biết: "Không dưới 5 lần, từ mấy trăm đến mấy triệu, nhưng nếu hôm nào mình không có ở cửa hàng sao nhân viên mình dám nhận. Tội cho ai?". Theo như Trang Nemo chia sẻ thì cô bị kẻ xấu sử dụng điện thoại số lạ, sau đó đặt đơn hàng với tên và địa chỉ shop quần áo của cô rồi tắt máy. Lúc này shipper không còn cách nào khác là vẫn phải thực hiện việc vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ đã được thông báo trước đó chính là shop thời trang của Trang Nemo. Hiện, chưa rõ người đứng sau vụ việc mạo danh đặt đợt hàng này là ai. Tuy nhiên dưới bài đăng của Trang Nemo xuất hiện nhiều bình luận, bức xúc việc làm không tốt này. Trước đó, Trang Nemo chia sẻ về nhà riêng bị tạt mắm tôm hôm 27 và mùng 1 Tết và việc bị nhóm người lạ xông vào tạt nước, bạt tai khi đang đi chơi Tết ở Bến Tre. Sau vụ lùm xùm với đàn em Trần My, Trang Nemo liên tục gặp những rắc rối. Không ít lần cô nàng phải lên mạng để thanh minh. Dù đã cúi người xin lỗi những gì đã diễn ra nhưng dường như nhiều đối tượng chưa chịu buông tha cho hot girl thị phi - Trang Nemo. ngày 16/1, Trần My và Trang Nemo đã gặp nhau, giải quyết một số hiểu lầm. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, hai người có chút xô xát nên thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Vào ngày 27/1/2022, Trang Nemo đã đăng tải đoạn clip và nói lời xin lỗi. Hiện tại, sự việc giữa Trang Nemo - Trần My vẫn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

