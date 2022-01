Hậu lùm xùm "đi đường quyền", Trang Nemo cúi gập người xin lỗi

Ngày 16/1, khắp cõi mạng xôn xao vụ xô xát giữa 2 hot girl bán hàng online Trần My và Trang Nemo. Sau đó, công an Quận 1 TP.HCM đã vào cuộc điều tra. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Trần My sử dụng hình ảnh của hot girl Trang Nemo để quảng cáo cho sản phẩm của mình mà không xin phép. Cuối cùng, "thánh livestream" trực tiếp đến nơi để xin lỗi đàn chị. Thế nhưng, khi 2 hot girl bán hàng online đang trò chuyện thì xuất hiện một người phụ nữ, tự xưng là "chị em xã hội" của Trần My. Lúc này, Trang Nemo cho rằng người phụ nữ kia không liên quan đến câu chuyện thì nên rời khỏi của hàng của mình. Chứng kiến lời qua tiếng lại giữa Trang Nemo và "chị em xã hội" của Trần My, nhân viên của bà chủ shop quần áo đã có màn xô xát khiến người phụ nữ mặc áo trắng bị chấn thương phần mềm, xuất huyết mạch máu mắt, khắp thân có nhiều vết bầm tím. Hơn 10 ngày ồn ào xảy ra, hôm nay (27/1) trên hàng loạt fanpage của mình, Trang Nemo đã chính thức đăng clip xin lỗi, giải thích về lùm xùm trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể, Trang Nemo đã trực tiếp quay một clip cúi gập người nói lời xin lỗi và nhận mọi lỗi lầm về mình. Trang Nemo Cô cũng mong mọi người có thể bỏ qua những hành động không đúng mực của mình và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm. Trên trang cá nhân, Trang Nemo có viết: "Lời đầu tiên cho Trang gửi lời xin lỗi các bạn theo dõi Trang về sự việc không hay những ngày qua tại shop đã làm phiền các bạn thậm chí có nhiều dư luận trái chiều không hay, xin mọi người bỏ chút thời gian nghe Trang trình bày... Trang tự nhận sự việc vừa qua mình giải quyết không tốt và có hành động không hay để sự việc gây xôn xao dư luận nhiều ngày nay. Đồng thời thay mặt nhân viên Trang xin lỗi vì để các bạn gây ra những hành động không đúng mực". - Trang Nemo cho biết thêm. Chưa hết, Trang Nemo cũng bày tỏ rằng giờ cô có nói gì thì nhiều người cũng không hài lòng và xin ghi nhận, cố gắng xử lý mọi việc cách ổn thoả. Trang Nemo có viết: "Ngay lúc này Trang biết lời nói nào Trang nói mọi người đều không hài lòng, nên Trang xin ghi nhận và cố gắng xử lý ổn thoả một cách tốt nhất để giảm thiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Đây sẽ là bài học sâu sắc cho Trang về cách cư xử sau này khi giải quyết mọi việc. Chuyện lần này Trang mong mọi người nhìn nhận khách quan hơn trong khi Trang và Trần My cố gắng giải quyết gần như êm đẹp rồi chứ không ai muốn ầm ĩ lên đâu. Đều là dân kinh doanh ai lại muốn kiếm tiếng xấu về mình... Trang cũng thay mặt hai bạn nhân viên nam của mình gửi lời xin lỗi khi đã có những hành động không hay, trong lúc quá nóng giận không kiềm tốt để cho xảy ra sự việc như thế. Trang sẽ chịu trách nhiệm theo kết luận cuối cùng của cơ quan công an về sự việc, mong mọi người nhìn nhận câu chuyện theo hướng cởi mở nhất, thật sự không ai mong muốn câu chuyện đi xa như thế. Trang mong sẽ giải quyết ổn thỏa cho đôi bên tránh gây thêm nhiều dư luận không hay thêm nữa! Trang Nemo trân trọng và cảm ơn". Bà chủ shop bán hàng quần áo cho biết thêm. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

