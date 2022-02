Mới đầu năm gặp đủ chuyện, "hot girl thị phi" Trang Nemo nói gì?

Trang Nemo là cái tên được mạng xã hội rất quan tâm, từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau màn ẩu đả với "chị xã hội" của Trần My, "hot girl thị phi" này cách đây chưa lâu bị người lạ hắt cốc nước vào mặt khi gặp bạn bè ở Bến Tre. Cách đây chưa lâu, hot girl Trang Nemo đã đăng tải dòng trạng thái nói về việc bản thân và gia đình gặp rắc rối khi về quê ở Bến Tre ăn Tết. Cô cũng không ngại ngần chia sẻ đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc với nhiều góc quay khác nhau. Kể lại sự việc, hot girl bán hàng online - Trang Nemo cho biết ngay từ 27 Tết, cửa hàng tại TP.HCM đã liên tiếp bị "kẻ giấu mặt" cư xử không đúng, gây ảnh hưởng đến tâm lý và công việc của nhân viên. Tới ngày mùng 1 Tết, và gia đình về quê ở Bến Tre, gặp một sự cố khá nguy hiểm nên quyết định quay trở lại TP HCM ngay trong đêm. Song song đó, chồng của Trang Nemo cũng báo với công an khu vực, nhằm giải quyết sự việc rõ ràng. Trang Nemo chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Những người đứng sau hành động này có nghĩ việc mọi người làm không chỉ ảnh hưởng đến gia đình, tâm lý của Trang mà còn ảnh hướng đến hàng xóm, các đơn vị chức năng, công an, nhân viên và người lao động,... vì họ cũng cần có một cái Tết đoàn viên bên gia đình... Để không phải nghe những cuộc gọi tường trình từ phía Trang, để trẻ con, hàng xóm quay khu vực mình sống,... không phải thấp thỏm vì nhà Trang bị gì cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu phố. Điều này mình cảm thấy có lỗi, với những người vô tội bị Trang liên lụy" - người đẹp Bến Tre chia sẻ. Theo mạch cảm xúc, Trang Nemo nói thêm: "Mọi người ơi, Trang nghĩ 'để bụng' người khác là mất mát lớn nhất với bản thân. Hơn ai hết, sau những sai lầm, Trang cảm nhận rõ sự thiệt hại về kinh tế, về tinh thần chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Trang đang tự hối lỗi với bản thân, với những gì Trang làm trước đó với mọi người". Bên dưới bài viết, nhiều người còn bình luận, gửi lời an ủi đến Trang Nemo. Trước đó, ngày 16/1, Trần My và Trang Nemo đã gặp nhau, giải quyết một số hiểu lầm. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, hai người có chút xô xát nên thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Vào ngày 27/1/2022, Trang Nemo đã đăng tải đoạn clip và nói lời xin lỗi. Hiện tại, sự việc giữa Trang Nemo - Trần My vẫn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

