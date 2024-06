Bị hỏi về PTTM, "tiểu tiên cá" Ánh Viên có câu trả lời bất ngờ

Không còn chiếc áo thun thể thao rộng hay mái tóc buộc đơn giản, "tiểu tiên cá" Ánh Viên - khiến fan mắt tròn mắt dẹt khi diện đồ thanh lịch. Mới đây, những bức ảnh mới nhất đăng tải lên trang cá nhân nhan sắc của Ánh Viên khiến không ít netizen phải ngất ngây. Khác với hình ảnh giản dị thường thấy trong những trang phục bơi lội, Ánh Viên diện set đồ công sở thanh lịch, nữ tính. Hơn thế, với cặp kính cận, cựu kình ngư như thể "lột xác". Ngay sau khi xuất hiện rạng rỡ, nhiều ý kiến khán giả cho rằng Ánh Viên đã can thiệp thẩm mỹ. "Chị đã cắt hốc mắt để trông to hơn", "Hình như đã đụng vào phần mũi nên thon gọn và cao hơn"... nhiều ý kiến khán giả để lại trên clip hậu trường buổi chụp ảnh của Ánh Viên. Sau đó, Ánh Viên đã đăng tải video đính chính về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng hóm hỉnh nói cười và vô tư véo mũi mình trước camera: "Viên xin đính chính là Viên không có sửa mũi nha, mũi thật mũi hơi bị to. Lúc trước đi tập, thở nhiều nên chắc mũi viên to, giờ hết tập rồi nên mũi cũng gọn gàng lại". Bên cạnh đó, Ánh Viên cũng cho biết sau thời gian dài cô tích cực niềng răng, dán sứ nên cũng tạo ra nụ cười tươi tắn, hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ. Cộng đồng mạng nhận xét: "Cái răng, cái tóc là gốc con người. Viên làm răng xong là đẹp ngay". Mặc dù vậy, vẫn có nhiều netizen nói Ánh Viên "lạ quá" hay "chưa quen lắm với hình ảnh này của em". Sau khi giã từ thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên chuyển sang công tác huấn luyện viên, lấn sân mạng xã hội và trở thành một cái tên "hot" trên thế giới ảo. Cô nhận được vô vàn lời khen về nội dung xây dựng trên các kênh truyền thông của mình.

Không còn chiếc áo thun thể thao rộng hay mái tóc buộc đơn giản, "tiểu tiên cá" Ánh Viên - khiến fan mắt tròn mắt dẹt khi diện đồ thanh lịch. Mới đây, những bức ảnh mới nhất đăng tải lên trang cá nhân nhan sắc của Ánh Viên khiến không ít netizen phải ngất ngây. Khác với hình ảnh giản dị thường thấy trong những trang phục bơi lội, Ánh Viên diện set đồ công sở thanh lịch, nữ tính. Hơn thế, với cặp kính cận, cựu kình ngư như thể "lột xác". Ngay sau khi xuất hiện rạng rỡ, nhiều ý kiến khán giả cho rằng Ánh Viên đã can thiệp thẩm mỹ. "Chị đã cắt hốc mắt để trông to hơn", "Hình như đã đụng vào phần mũi nên thon gọn và cao hơn"... nhiều ý kiến khán giả để lại trên clip hậu trường buổi chụp ảnh của Ánh Viên. Sau đó, Ánh Viên đã đăng tải video đính chính về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng hóm hỉnh nói cười và vô tư véo mũi mình trước camera: "Viên xin đính chính là Viên không có sửa mũi nha, mũi thật mũi hơi bị to. Lúc trước đi tập, thở nhiều nên chắc mũi viên to, giờ hết tập rồi nên mũi cũng gọn gàng lại". Bên cạnh đó, Ánh Viên cũng cho biết sau thời gian dài cô tích cực niềng răng, dán sứ nên cũng tạo ra nụ cười tươi tắn, hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ. Cộng đồng mạng nhận xét: "Cái răng, cái tóc là gốc con người. Viên làm răng xong là đẹp ngay". Mặc dù vậy, vẫn có nhiều netizen nói Ánh Viên "lạ quá" hay "chưa quen lắm với hình ảnh này của em". Sau khi giã từ thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên chuyển sang công tác huấn luyện viên, lấn sân mạng xã hội và trở thành một cái tên "hot" trên thế giới ảo. Cô nhận được vô vàn lời khen về nội dung xây dựng trên các kênh truyền thông của mình.