Bị hỏi giữa tình và tiền chọn gì, Linh Ngọc Đàm đáp cực chất

Không khó để nhận thấy Linh Ngọc Đàm đang ngày càng thay đổi so với trước đây. Sau những thị phi chấn động cõi mạng, cô nàng ít đăng đàn trên trang cá nhân, ít lên tiếng chuyện này chuyện kia hơn. Thay vào đó, nữ streamer họ Đàm lựa chọn phương án yên bình bên bạn trai giàu có đồng thời cũng theo đuổi style gợi cảm hơn. Với những thay đổi, mới đây streamer Linh Ngọc Đàm bị netizen đặt câu hỏi siêu khó. Cụ thể, khi một netizen hỏi về lựa chọn giữa tình và tiền, Linh Ngọc Đàm đã đưa ra câu trả lời khá chín chắn. Linh Ngọc Đàm trả lời: "Ngày xưa chị thích trả lời mấy câu này lắm. Bây giờ lại thấy nó sáo rỗng. Đến thời điểm nào đó bản thân cảm thấy mình càng đắn đo mưu cầu thứ gì quá thì càng đem tới phiền muộn. Cứ tạm quên hết những thứ đó đi, hướng tới một cuộc sống yên bình trước, tình hay tiền rồi cũng sẽ tới theo cách này hay cách khác". Cũng trong lần hỏi đáp này, Linh Ngọc Đàm giải đáp lý do dạo này ít ra vlog. Nữ streamer sinh năm 1996 cho biết đang tạm thời hoãn các loại contents trên social media vì có vài việc cá nhân trong công việc. Chưa hết, Linh Ngọc Đàm còn úp mở chuyện "thay máu" đội ngũ làm việc khiến nhiều người không khỏi tò mò. Nếu theo dõi trang cá nhân của Linh Ngọc Đàm, không khó để nhận ra rằng cô nàng ngày càng quyến rũ. Cách đây chưa lâu, Linh Ngọc Đàm đã đăng lên Instagram loạt ảnh diện chiếc váy đen với những đường cắt xén quyến rũ cực táo bạo, khác ''một trời một vực'' so với những outfit trước đây. Sự thay đổi phong cách này của nữ streamer Linh Ngọc Đàm khiến dân mạng phải "ngỡ ngàng ngơ ngác". Dưới phần bình luận bài đăng của Linh Ngọc Đàm, nhiều người cũng thấy outlook này của cô vừa cháy lại vừa lạ lẫm nhưng cũng nhiều người dành lời khen cho sự đổi mới hình ảnh này. Bên cạnh là 1 streamer, Linh Ngọc Đàm còn gây ấn tượng bởi gu thời trang. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

Không khó để nhận thấy Linh Ngọc Đàm đang ngày càng thay đổi so với trước đây. Sau những thị phi chấn động cõi mạng, cô nàng ít đăng đàn trên trang cá nhân, ít lên tiếng chuyện này chuyện kia hơn. Thay vào đó, nữ streamer họ Đàm lựa chọn phương án yên bình bên bạn trai giàu có đồng thời cũng theo đuổi style gợi cảm hơn. Với những thay đổi, mới đây streamer Linh Ngọc Đàm bị netizen đặt câu hỏi siêu khó. Cụ thể, khi một netizen hỏi về lựa chọn giữa tình và tiền, Linh Ngọc Đàm đã đưa ra câu trả lời khá chín chắn. Linh Ngọc Đàm trả lời: "Ngày xưa chị thích trả lời mấy câu này lắm. Bây giờ lại thấy nó sáo rỗng. Đến thời điểm nào đó bản thân cảm thấy mình càng đắn đo mưu cầu thứ gì quá thì càng đem tới phiền muộn. Cứ tạm quên hết những thứ đó đi, hướng tới một cuộc sống yên bình trước, tình hay tiền rồi cũng sẽ tới theo cách này hay cách khác". Cũng trong lần hỏi đáp này, Linh Ngọc Đàm giải đáp lý do dạo này ít ra vlog. Nữ streamer sinh năm 1996 cho biết đang tạm thời hoãn các loại contents trên social media vì có vài việc cá nhân trong công việc. Chưa hết, Linh Ngọc Đàm còn úp mở chuyện "thay máu" đội ngũ làm việc khiến nhiều người không khỏi tò mò. Nếu theo dõi trang cá nhân của Linh Ngọc Đàm, không khó để nhận ra rằng cô nàng ngày càng quyến rũ. Cách đây chưa lâu, Linh Ngọc Đàm đã đăng lên Instagram loạt ảnh diện chiếc váy đen với những đường cắt xén quyến rũ cực táo bạo, khác ''một trời một vực'' so với những outfit trước đây. Sự thay đổi phong cách này của nữ streamer Linh Ngọc Đàm khiến dân mạng phải "ngỡ ngàng ngơ ngác". Dưới phần bình luận bài đăng của Linh Ngọc Đàm, nhiều người cũng thấy outlook này của cô vừa cháy lại vừa lạ lẫm nhưng cũng nhiều người dành lời khen cho sự đổi mới hình ảnh này. Bên cạnh là 1 streamer, Linh Ngọc Đàm còn gây ấn tượng bởi gu thời trang. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News