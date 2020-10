Bị gắn mắc “Địch Lệ Nhiệt Ba bản Việt”, hot girl 10X nói gì?

Đinh Ngọc Phi Linh (sinh năm 2000, Nghệ An) được nhiều người chú ý vì có góc nghiêng đẹp ấn tượng. Nhiều người nhận xét rằng cô bạn hot girl này có nét giống diễn viên Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba. Phi Linh hiện là sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM. Nhờ nhan sắc của mình, hot girl Việt này sở hữu hơn 293.000 lượt theo dõi Instagram và gần 50.000 lượt theo dõi Facebook. Khi được mọi người nhận xét có nét mặt giống nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba, Phi Linh thực sự bất ngờ và chỉ mong mọi người gọi mình bằng đúng cái tên "cha sinh, mẹ đẻ". Cụ thể, hot girl 10X chia sẻ: "Mình rất bất ngờ vì được so sánh với một nữ diễn viên nổi tiếng như thế, nhưng mong mọi người sẽ nhớ mình với cái tên Phi Linh. Mỗi người có một nét riêng biệt và mình sẽ không để bản thân là bản sao của ai cả". Không chỉ có nhan sắc xinh xắn, Phi Linh cũng sở hữu thành tích học tập tốt. 12 năm liền Linh đều là học sinh giỏi, hot girl Nghệ An còn đạt 9 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi đại học. Phi Linh không cho rằng mình là người nổi tiếng, mà đơn thuần là một cô sinh viên bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Chia sẻ về chọn ngành học Quan hệ Quốc tế, Phi Linh chia sẻ: "Vì em thích ban xã hội, thích thể hiện cảm xúc, quan điểm của mình qua những con chữ nên em cảm thấy trường Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với em... Ngành học hiện là là ngành mà tự nhiên em chuyển hướng chọn vào phút cuối. Vì đọc bản giới thiệu về ngành em cảm thấy rất hứng thú, và em nghĩ đây là một ngành mở, cơ hội việc làm cũng đa dạng, em có thể học được rất nhiều thứ ở đó". Hot girl tên Linh chia sẻ thêm. Trong tương lai, Phi Linh muốn trở thành một người có ảnh hưởng tích cực tới người khác. Hiện tại, việc tiên quyết Linh phải làm là tốt nghiệp đúng hạn, tốt nghiệp xong Linh sẽ có thể tập trung hết 100% năng suất làm việc em đang theo đuổi. Còn nhắc đến quan điểm yêu, Phi Linh vẫn hay nghĩ, mình không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất định nào cả, đã thích thì cô bạn sẽ thích tất cả về họ. Mời quý độc giả xem video: Điểm hot girl Việt xứng danh "cô gái vàng trong làng dính phốt" thời gian qua - Nguồn: Saostar

