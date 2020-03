Nữ sinh Kon Tum gây chú ý với nhan sắc đẹp tự sao Hoa ngữ

Mới đây trên MXH, hình ảnh nữ sinh Kon Tum sở hữu nhan sắc được ví tựa như "Lưu Diệc Phi" gây chú ý dân tình. Theo tìm hiểu, cô nàng có tên Ái Phi. Chia sẻ thêm về bản thân, cô cho biết tên đầy đủ của mình là Trịnh Thị Ái Phi, sinh năm 2000 hiện đang theo học khoa Luật tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô nàng đến từ Kon Tum và vào thành phố Hồ Chí Minh để học Đại học. Ái Phi sở hữu gương mặt trái xoan, đường nét dịu dàng, sống mũi cao mang đến vẻ đẹp mong manh rất giống Lưu Diệc Phi. Ái Phi cho biết Lưu Diệc Phi không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng mà còn rất tài năng bởi vậy khi được so sánh là phiên bản Việt của "thần tiên tỷ tỷ" cô thấy đây là động lực cho chính mình. Bản thân Ái Phi cũng từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành giải thưởng như hoa khôi của trường Đại học Tôn Đức Thắng đồng thời nhận giải Phong cách, á khôi Duyên dáng Tết sinh viên. Với lợi thế ngoại hình, nữ sinh 10X Kon Tum thường xuyên nhận được lời mời làm người mẫu ảnh nhưng cô hạn chế để tập trung cho việc học. Còn mục đích thi hoa khôi là để trải nghiệm cũng như hoàn thiện bản thân. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Ái Phi đã cố gắng trau dồi về kiến thức cũng như ngoại hình. Cụ thể về việc giữ dáng, Ái Phi dành thời gian tự tập ở nhà không đến phòng tập gym. Cô tập các động tác cơ bản như gập bụng, squat, plank. Ngoài ra, Ái Phi còn thường xuyên chạy bộ vừa giúp đốt cháy calo lại vừa tăng cường sức khỏe cũng như tạo được tâm lý thoải mái khi vận động. Ái Phi cho biết mẹ là người dạy cô những điều này cùng với đó là bản thân tự tìm hiểu. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô vẫn duy trì những thói quen trên và khẳng định bản thân càng phải chú ý chăm sóc mình hơn nữa. Ái Phi cao 1m66 và nặng 47kg, cô chia sẻ hồi cấp 3 mình có nặng hơn so với hiện tại nhưng cũng chỉ ở mức 50kg do khi đó không luyện tập còn vì tạng người vốn không béo nên không có lúc nào quá mập mạp. Mời quý độc giả xem video: Lộ diện Tiểu Long Nữ phiên bản 2018: Bản sao hoàn hảo của Lưu Diệc Phi - Nguồn: Youtube

