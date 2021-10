Bị đồn thu nhập 1 tỷ/ tháng, hot TikToker Trần Thanh Tâm nói gì?

Thời gian gần đây, TikToker trở thành công việc khiến nhiều người trẻ tò mò và muốn thử sức. Một trong những lý do đem lại sự hấp dẫn này chính là thu nhập. Cách đây chưa lâu, hàng loạt hot TikToker không ngại tiết lộ thu nhập, con số từ vài chục triệu/ tháng đến hàng trăm triệu/ tuần đều được chú ý. Mới đây, hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm cũng gây chú ý khi tiết lộ thu nhập của mình từ TikTok. Cô nàng hiện đang có 3,7 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram là 347.000 follows. Mới đây, trong phần Q&A tâm sự với mọi người, một dân mạng đã lao vào dò hỏi tiền lương của hot girl Trần Thanh Tâm: "Lương 1 tháng của TikToker chắc phải 1 tỷ đó nhỉ?". Trả lời cho tin đồn về thu nhập tiền tỷ, hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm up luôn tin nhắn chuyển khoản từ việc cộng tác Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) với một sàn thương mại điện tử. Số tiền mà Thanh Tâm nhận được là hơn 1,5 triệu đồng. Kèm theo đó, hot girl "trứng rán" còn viết thêm: "Tỷ rưỡi nha! Uy tín luôn. Nhận lương aff (affiliate) xong cười cả ngày". Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Affiliate Marketing chỉ là 1 trong các nguồn thu mà công việc TikToker đem lại. Ngoài ra, một TikToker còn có thể nhận PR sản phẩm cho các shop, nhãn hàng,... và đây mới được xem là nguồn thu chính. Cách đây chưa lâu, Trần Thanh Tâm lại bất ngờ vướng drama, khiến cư dân mạng liền "đặt gạch" hóng. Cụ thể, khi một netizen nọ rep story của Trần Thanh Tâm, cô nàng đã thẳng tay đăng lên Instagram. Với hành động trên người đó tiếp tục rep story nhận xét rằng hot girl TikTok trẻ con. Trả lời lại những "thị phi" bủa vây mình, Trần Thanh Tâm cho biết: "Dạ mình xin lỗi, ước mơ của mình là trở về tuổi thơ". Mời độc giả xem video: Trần Thanh Tâm "bắp cần bơ" Mối tình đầu xảy ra chóng vánh - Nguồn: YAN News

Thời gian gần đây, TikToker trở thành công việc khiến nhiều người trẻ tò mò và muốn thử sức. Một trong những lý do đem lại sự hấp dẫn này chính là thu nhập. Cách đây chưa lâu, hàng loạt hot TikToker không ngại tiết lộ thu nhập, con số từ vài chục triệu/ tháng đến hàng trăm triệu/ tuần đều được chú ý. Mới đây, hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm cũng gây chú ý khi tiết lộ thu nhập của mình từ TikTok. Cô nàng hiện đang có 3,7 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram là 347.000 follows. Mới đây, trong phần Q&A tâm sự với mọi người, một dân mạng đã lao vào dò hỏi tiền lương của hot girl Trần Thanh Tâm: "Lương 1 tháng của TikToker chắc phải 1 tỷ đó nhỉ?". Trả lời cho tin đồn về thu nhập tiền tỷ, hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm up luôn tin nhắn chuyển khoản từ việc cộng tác Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) với một sàn thương mại điện tử. Số tiền mà Thanh Tâm nhận được là hơn 1,5 triệu đồng. Kèm theo đó, hot girl "trứng rán" còn viết thêm: "Tỷ rưỡi nha! Uy tín luôn. Nhận lương aff (affiliate) xong cười cả ngày". Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Affiliate Marketing chỉ là 1 trong các nguồn thu mà công việc TikToker đem lại. Ngoài ra, một TikToker còn có thể nhận PR sản phẩm cho các shop, nhãn hàng,... và đây mới được xem là nguồn thu chính. Cách đây chưa lâu, Trần Thanh Tâm lại bất ngờ vướng drama, khiến cư dân mạng liền "đặt gạch" hóng. Cụ thể, khi một netizen nọ rep story của Trần Thanh Tâm, cô nàng đã thẳng tay đăng lên Instagram. Với hành động trên người đó tiếp tục rep story nhận xét rằng hot girl TikTok trẻ con. Trả lời lại những "thị phi" bủa vây mình, Trần Thanh Tâm cho biết: "Dạ mình xin lỗi, ước mơ của mình là trở về tuổi thơ". Mời độc giả xem video: Trần Thanh Tâm "bắp cần bơ" Mối tình đầu xảy ra chóng vánh - Nguồn: YAN News