Động đến chuyện phá thai, hot girl “bắp cần bơ” bỗng sáng nhất MXH

"Phá thai" luôn là một chủ đề nhạy cảm và không phải ai cũng dám đối diện một cách thẳng thắn với chủ đề này. Mới đây, trên TikTok đã xuất hiện một đoạn video có chủ đề này khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, Cô gái trong video đã tự đặt câu hỏi: Nếu không phá thai thì con bạn bao nhiêu tuổi? Nhiều netizen đã vào để tìm hiểu nguyên nhân. Đáng chú ý nhất, dưới phần bình luận động thái của hot girl "trứng rán cần mỡ" - Trần Thanh Tâm. Theo đó, hot girl Trần Thanh Tâm khi đăng tải video xong thì đã nhận được rất nhiều lời động viên từ phía cộng đồng mạng. Cụ thể, Trần Thanh Tâm có viết: "Phá thai rất nguy hiểm, có khả năng mất chức làm mẹ mãi đó. Các bạn nữ cẩn thận an toàn cho bản thân mình nha. Đừng tin lời con trai nói ở tuổi này." Dưới bình luận của hot girl TikTok, cô gái trong video cũng công khai lý do mình phải phá thai đó là sức khoẻ không đủ tốt nên bác sĩ khuyên phá. Phần bình luận của Thanh Tâm về chuyện phá thái nhận tới gần 2000 lượt thả tim và đồng tình từ các thành viên mạng. Quay trở lại với cá nhân Trần Thanh Tâm, cô nàng chẳng còn xa lạ gì với dân mạng. Hot girl TikTok này là một trong những gương mặt thị phi nhất nhì năm 2020. Tuy nhiên sang năm 2021, hot girl Trần Thanh Tâm có vẻ im hơi lặng tiếng hơn. Cách đây chưa lâu, Trần Thanh Tâm lại bất ngờ vướng drama, khiến dân mạng liền "đặt gạch" hóng. Cụ thể, khi một netizen nọ rep story của Trần Thanh Tâm, cô nàng đã thẳng tay đăng lên Instagram. Với hành động trên người đó tiếp tục rep story nhận xét rằng hot girl TikTok trẻ con. Trả lời lại những "thị phi" bủa vây mình, Trần Thanh Tâm cho biết: "Dạ mình xin lỗi, ước mơ của mình là trở về tuổi thơ". Trước động thái này, một dân mạng khác đã xuất hiện và gửi những tin nhắn dài dằng dặc cho Trần Thanh Tâm. Thậm chí, nhân vật này còn đào lại cả những ồn ào của cô nàng trong quá khứ như phát ngôn so sánh hạ thấp một trường ĐH tại TP HCM hay câu nói tranh cãi "Thà học ng* mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào". Mời độc giả xem video: Trần Thanh Tâm "bắp cần bơ" Mối tình đầu xảy ra chóng vánh - Nguồn: YAN News

