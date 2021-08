Bị chê mũi to, hot girl “trứng rán cần mỡ” đáp trả cực căng

Nổi lên nhờ hình tượng “thánh thả thính” dễ thương, hot girl "trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm trước đây thường khiến cư dân mạng "sốc" với ồn ào lộ nhan sắc thật khác xa ảnh mạng. Từng gây tranh cãi bởi nhan sắc ngoài đời song không thể phủ nhận được rằng hot girl Trần Thanh Tâm càng ngày càng xinh. Dẫu vậy, trên gương mặt của cô nàng vẫn có một bộ phận khiến netizen xôn xao đó chính là chiếc mũi. Mới đây, trên Instagram cá nhân hot girl TikTok Trần Thanh Tâm vừa trình bày quan điểm thẳng thắn về vấn đề này, đáp trả netizen đã chê bai chiếc mũi không thon gọn của cô. Theo đó, Thanh Tâm hoàn toàn hài lòng với chiếc mũi hiện tại của mình nên cô hy vọng netizen không tranh luận thêm làm gì. Đính kèm đó, Thanh Tâm còn chia sẻ câu nói vui về những người sở hữu chiếc mũi to: "Những người mũi to có tính cách rất tự lập, biết tính toán, rất hào phóng, nhiệt tình, nhiều bạn bè tốt và có số giàu sang". Sau những "lùm xùm" quá khứ, hot girl 9X dường như khá kín tiếng hơn và không còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội cùng các sự kiện lớn nhỏ. Tuy ít hiện diện là thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cô nàng lại khiến netizen ngỡ ngàng với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ngoại hình hot girl "trứng rán" thu hút mọi ánh nhìn bằng nước da trắng, vòng eo thon gọn. Tuy phần đầu mũi khá to nhưng lần này gương mặt của Trần Thanh Tâm đã có phần thanh thoát hơn hẳn. Khác xa với những lần xuất hiện trước, cô nàng được cư dân mạng ủng hộ và dành nhiều lời khen ngợi. Cách đây chưa lâu, Trần Thanh Tâm lại bất ngờ vướng drama, khiến cư dân mạng liền "đặt gạch" hóng. Cụ thể, khi một netizen nọ rep story của Trần Thanh Tâm, cô nàng đã thẳng tay đăng lên Instagram. Với hành động trên người đó tiếp tục rep story nhận xét rằng hot girl TikTok trẻ con. Trả lời lại những "thị phi" bủa vây mình, Trần Thanh Tâm cho biết: "Dạ mình xin lỗi, ước mơ của mình là trở về tuổi thơ". Hiện tại netizen vẫn đang dành sự chú ý cho những ồn ào xoay quanh Trần Thanh Tâm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trần Thanh Tâm "bắp cần bơ" Mối tình đầu xảy ra chóng vánh - Nguồn: YAN News

