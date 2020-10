Hiện tượng mạng Trần Đức Bo dự thi Hoa hậu Chuyển giới gây sốt

Từ lâu, cộng đồng mạng đã chẳng xa lạ gì với cái tên Trần Đức Bo. Sau khi trở thành hiện tượng MXH vì việc make up như ulzzang Hàn, thời gian gần đây, cậu bạn lại nổi lên với nickname "thảm họa Tik Tok". Lối trang điểm gắn mác Trần Đức Bo là đôi mắt to tròn, da mặt trắng như bông tuyết, đánh khối chuẩn từng nét và môi son đậm. Mới đây, sự xuất hiện của thí sinh Trần Đức Bo nằm trong danh sách của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong bảng thông tin đưa ra, thí sinh Trần Đức Bo gây ấn tượng với chiều cao 1m82 cùng số đo ba vòng: 80-65-93. Trong bản đăng ký giới thiệu về bản thân, hiện tượng mạng này chia sẻ: "Tôi được nhiều bạn bè và người yêu quý mình khuyên nên đăng kí tham dự chương trình này, trước đó tôi cũng đã tìm hiểu khá kĩ càng và cũng đắn đo". Tuy nhiên, việc Trần Đức Bo tham gia một cuộc thi nhan sắc lại gây ra nhiều tranh cãi. Phần lớn cư dân mạng cho rằng, chàng trai này không có tài năng gì nổi bật để thể hiện mình như nhiều thí sinh khác. Sau vài năm nổi tiếng nhiều người đã nhận thấy Đức Bo có thay đổi khá lớn về nhan sắc. Đương nhiên phong cách và vẻ ngoài của nhân vật này cũng có sự thay đổi. Ở khoảng năm 2018 - 2019, hoạt động của Trần Đức Bo trên MXH có vẻ chững lại, trang Facebook cá nhân của Đức Bo chỉ có ảnh từ cuối năm 2019. Thời gian này, Đức Bo không đưa ra phát ngôn gây tranh cãi hay có hình ảnh gây sốc nào nên không còn nhiều người quan tâm. Đức Bo vẫn ưa chuộng phong cách make up đậm đà nhưng ngày càng nữ tính hơn, chăm chỉ khoe vòng 3 với những bộ trang phục táo bạo. Được biết, hiện tại Đức Bo đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, thi thoảng anh bạn mới trở về Đà Nẵng. Trần Bo nhận được lượng quan tâm "khủng" như vậy là vì loạt clip livestream khoe thân khi tắm, mặc váy body giả gái thu hút hàng triệu lượt xem. Thời điểm đó, Đức Bo tự nhận bản thân là bản sao của nam idol Hàn Quốc nổi tiếng là V (BTS). Sau đó, anh chàng này bị dân mạng chỉ trích cực kỳ dữ dội vì "ảo tưởng", quá tự tin vào bản thân. Sau thời gian dài "vắng bóng", thảm họa mạng Trần Đức Bo bất ngờ trở lại với ngoại hình lạ hoắc, bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi cho việc can thiệp dao kéo. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lệch chuẩn thần tượng ở trẻ và những hệ lụy - Nguồn: VTV24

