Bị chê "răng hô", bạn gái Quang Hải liền đáp trả cực "chát"

Những ngày gần đây, Quang Hải trở thành tâm điểm trên MXH khi bất ngờ khoe ảnh tình cảm bên một cô gái có tên Huỳnh Anh, từng là du học sinh ở Singapore. Trong ảnh, nam cầu thủ khoác tay cô gái và cười rất hạnh phúc. Như vậy, sau nhiều đồn đoán, cặp đôi đã có động thái khẳng định quan hệ tình cảm một cách rõ ràng. Bên cạnh những lời chúc phúc, bạn gái mới Quang Hải nhận không ít những bình luận nghe thôi mà phải chạnh lòng. Cụ thể, trên trang cá nhân của Huỳnh Anh, có rất nhiều antifan để lại bình luận về body như: "xấu hơn Nhật Lê", "răng hô", "giống nghiện”, “sao mà xấu quá vậy”,... Không dừng lại ở việc chỉ trích, nhiều thành phần quá khích còn soi mói cả những tấm hình lộ bụng mỡ, mặt nọng kém xinh của cô nàng. Trước những ý kiến chê bai về ngoại hình, Huỳnh Anh không hề lên tiếng song cũng có những động thái ngầm đáp trả những lời mạt sát. Mới đây nhất, trên story Instagram, bạn gái Quang Hải đã đăng tải hình ảnh là một biên lai có giá 112 triệu đồng kèm dòng caption ẩn ý: "Răng đẹp rồi nhé". Sau khi đăng tải ít phút, Huỳnh Anh đã ngay lập tức xóa story này đi nhưng nhiều dân mạng đã chụp lại được và đem ra "mổ xẻ" trên các diễn đàn mạng xã hội. . Nhiều người cho rằng, trước những lời miệt thị của antifan về hàm răng, Huỳnh Anh đã chơi lớn chi hơn trăm triệu để sửa sang lại. Đây cũng được coi là một động thái ngầm đáp trả thị phi với dòng caption như thách thức của bạn gái Quang Hải. Trước đó vài ngày, dân mạng cũng phát hiện ra động thái lạ giữa người cũ - người mới của chàng cầu thủ đào hoa Quang Hải. Cụ thể, trên story Instagram, không hẹn mà gặp hai cô gái Nhật Lê và Huỳnh Anh khiến dân tình đặt ra nghi vấn vì cùng nhau khoe vòng eo thon. Nếu Nhật Lê khoe eo với caption "I love you" thì Huỳnh Anh cũng đăng clip tương tự với caption ngắn gọn "OK?". Chẳng biết ngẫu nhiên hay có ám chỉ gì nhưng nhiều người cho rằng Nhật Lê khoe eo thon trước, Huỳnh Anh cũng muốn thể hiện rằng mình không kém cạnh. Về màn sửa răng đắt đỏ của Huỳnh Anh cũng có một số ý kiến cho rằng, cô nàng chỉ đang tân trang lại cho đẹp hơn mà thôi vì đúng là răng của cô bạn không đẹp lắm. Thực tế, Huỳnh Anh có hàm trên với răng cửa hơi to còn hàm dưới thì hơi lộn xộn, vì vậy cô nàng rất hạn chế cười tươi mà chỉ cười mỉm khi chụp ảnh. Để động viên Huỳnh Anh, một số người cho rằng cô nàng chỉ là có nhu cầu làm đẹp, chứ chẳng cần phải để ý đến lời antifan mà thay đổi bản thân Sở hữu thân hình thon gọn nhờ tập luyện, nay lại quyết định "trùng tu" răng miệng, nhiều người rất nóng lòng được thấy hình ảnh mới của Huỳnh Anh. Mời quý độc giả xem video: Quang Hải đã chính thức công khai bạn gái mới ,Nhật Lê rơi nước mắt! - Nguồn: Youtube

