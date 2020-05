“Điên đầu” vì dân mạng, bạn gái mới Quang Hải lên chùa

Sau khi Quang Hải công khai bạn gái mới là Huỳnh Anh trên mạng xã hội, cặp đôi phải hứng chịu không ít phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ. Bên dưới các bài viết của Huỳnh Anh, rất nhiều bình luận cho rằng cô cố tình "thả thính" cầu thủ Quang Hải dù biết rằng anh vừa "nối lại tình xưa" với Nhật Lê. Thậm chí, có người còn ác ý cho rằng Huỳnh Anh cũng sẽ sớm bị "xếp" vào quá khứ, không thể hạnh phúc được lâu bền vì Quang Hải vốn là một cầu thủ tài năng, nổi tiếng và đào hoa. Liên tiếp nhận những bình luận tiêu cực, mới đây, bạn gái Quang Hải bất ngờ đăng tải hình ảnh lên chùa cầu an cùng trạng thái: "Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn đa khẩu hạ lưu tình". Những lời than thở của Huỳnh Anh giữa "tâm bão" khiến nhiều người đoán rằng có lẽ cô nàng đang ám chỉ việc bản thân liên tục bị chỉ trích và bày tỏ hy vọng dân mạng ngừng "tấn công" cô. "Cố lên chị, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Chỉ cần người trong cuộc hiểu cho nhau là được, những thứ khác đừng quá quan tâm làm gì", "Khổ thật giờ hai người đến với nhau, yêu nhau cũng bị người chẳng liên quan soi xét" - Nhiều dân mạng cổ vũ tinh thần nàng WAG trên trang cá nhân. Huỳnh Anh sinh năm 1999, hiện đang là du học sinh tại Singapore. Được biết, cô nàng là một rich kid đích thực. Hot girl sở hữu nhiều món đồ đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton,... Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng kém nổi tiếng hơn hẳn so với những bóng hồng từng bên cạnh Quang Hải. Huỳnh Anh là nàng WAG bị chỉ trích nhiều nhất khi công khai hẹn hò cầu thủ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Quang Hải công khai hẹn hò Huỳnh Anh | Tất tần tật về Hot girl hàng hiệu sinh năm 1999 - Nguồn: Youtube

