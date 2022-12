Bị bạn trai "đi đường quyền", Misoa Kim Anh nói gì?

Vào trưa ngày 4/12, trên các diễn đàn lớn đều đồng loạt đưa thông tin MC Misoa Kim Anh bị bạn trai "tác động vật lý" trong ngày sinh nhật do phát hiện người này có nhắn tin với một cô gái và bị yêu cầu giải thích. Ngay lập tức câu chuyện Misoa Kim Anh bị bạn trai đánh nhận được sự săn đón mạnh mẽ từ giới truyền thông và đông đảo khán giả. ư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của người bạn trai dành cho hot girl xinh đẹp này.Đồng thời một số người hy vọng Misoa Kim Anh sớm ổn định tinh thần sau khi bị bạo hành. Mới đây trên trang cá nhân, MC Misoa đã chính thức lên tiếng về việc bị bạn trai "đi đường quyền". Cô cho biết không hề có ý định để mọi chuyện đi xa hơn và mong muốn khép lại sự việc vừa qua. Đầu tiên người đẹp khẳng định đã yêu cầu mọi người không chia sẻ thông tin này ra ngoài: "Xin chào cả nhà, mình là Misoa đây. Đầu tiên cho Misoa gửi lời cám ơn các anh chị em bạn bè, các bạn fans, người theo dõi đã quan tâm, hỏi thăm đến mình. Hiện tại sức khoẻ mình ổn và mình thật sự đang rất đau lòng về sự việc này. Mình xin đính chính lại một số thông tin như sau: sự việc không may này xảy ra vào tối qua, mình cũng đã trình báo với công an và đến bệnh viện kiểm tra.... Mình chọn cách giải quyết theo đúng quy trình pháp luật và hoàn toàn không muốn mang sự việc này lên truyền thông, báo chí. Tất cả những hình ảnh và nội dung như báo chí đã đăng mình không hề tự soạn thảo để đăng trên bất kỳ nền tảng mạng xã họi nào rồi xoá mà mình chỉ thông báo sự việc đêm qua qua tin nhắn riêng cho những người anh chị em rất thân thiết, quản lý, một số khách hàng đang làm việc cùng mình để họ nắm thông tin, tình trạng sức khoẻ, sắp xếp lịch trình mới". Misoa Kim Anh có chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ MC chia sẻ đây là chuyện rất buồn với cô và gia đình. Ngoài ra Misoa thật sự không muốn truyền thông, báo chí lan toả những thông tin và hình ảnh bị bạn trai đánh. Hiện tại vụ việc giữa Misoa và bạn trai vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo tìm hiểu, Misoa Kim Anh tên thật là Trần Thị Kim Anh (SN 3/12/1991), đến từ TP HCM. Ngoài được biết đến là hot girl nổi tiếng trên mạng khi sở hữu nụ cười tươi tắn và gương mặt dễ thương, Misoa Kim Anh còn là người khá "đa di năng". Misoa Kim Anh từng đạt giải thưởng cao trong một cuộc thi tìm kiếm MC. Ngoài ra, gái xinh còn thử sức bản thân trong vai trò diễn viên, người mẫu ảnh.

