Bị bạn bè tag ảnh, bạn gái mới Quang Hải lộ ảnh thật

Sau khi được Quang Hải công khai tình cảm trên mạng xã hội, Huỳnh Anh (sinh năm 1999) liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Mới đây, hai bức ảnh chụp lén của bạn gái Quang Hải bị đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của dân tình. Trong cả hai bức hình, Huỳnh Anh với eo thon, thân hình chuẩn trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngấn mỡ thừa ở bụng. Theo nhiều dân mạng nhận xét, hình tượng chuẩn hot girl đã hoàn toàn sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là Huỳnh Anh khá mập, khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi. Trước đó trên trang cá nhân, người yêu Quang Hải từng nhiều lần khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng 2 chuẩn chỉ. Bên dưới bài viết, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ trước nhan sắc thật của hot girl Nha Trang: "Thật hả? Trông giống đấy nhưng nhìn ảnh gầy lắm mà?", "Thua xa Nhật Lê về cả ngoại hình lẫn khuôn mặt". Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê cũng có ý kiến cho rằng việc ảnh dìm hàng kém xinh là điều ngay cả những người đẹp "cỡ bự" cũng dính phải. Không riêng gì Huỳnh Anh mà bất kỳ cô gái nào rơi vào trường hợp này cũng có kết quả tương tự. Còn về phần mặt to, có cả nọng cằm thì trong những bức hình do chính Huỳnh Anh đăng tải, cô nàng không hề che giấu khuôn mặt có phần phúng phính của mình. Huỳnh Anh không phải nàng WAG đầu tiên bị dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật kém xinh. Trước đó, Huyền My, Nhật Linh, Hoàng Anh Ốc,... cũng là tâm điểm chú ý khi lộ ảnh "dìm hàng". Cô nàng sinh năm 1999 liên tiếp bị dân mạng chỉ trích vì nhiều lý do khác nhau. Fan của Nhật Lê còn vào hẳn trang cá nhân của Huỳnh Anh để dọa nạt, gọi cô là "cáo già". Huỳnh Anh từng phải đăng ảnh đi chùa kèm trạng thái ẩn ý, mong muốn dân mạng "đa khẩu hạ lưu tình". Mời quý độc giả xem thêm clip: Quang Hải công khai hẹn hò Huỳnh Anh | Tất tần tật về Hot girl hàng hiệu sinh năm 1999 - Nguồn: Youtube

