Bất ngờ lạnh giữa mùa hè, thời tiết Hà Nội trở mặt nhanh hơn "người yêu cũ"

Mới đây trên MXH, các dân mạng đã cho đăng tải những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc người Hà Nội co ro chống lạnh giữa mùa hè. Mặc dù đã bước vào mùa hè, nhiều nơi vừa trải qua chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao 38-40 độ C nhưng những ngày qua, người dân Hà Nội và miền Bắc ngỡ ngàng vì thời tiết lạnh đột ngột. Nhiều người dắt xe ra đường đi làm lại phải quay về mặc thêm áo ấm, áo choàng, áo gió... cho đỡ lạnh. Cũng có nhiều người chủ quan, bất ngờ với thời tiết trở lạnh đột ngột nên không kịp mang áo rét, ngồi co ro trong các quán nước vỉa hè than thở vì trời lạnh bất ngờ mà cơ quan dự báo khí tượng không hề thông báo về tình trạng thời tiết này. Theo ghi nhận tại Hà Nội vào lúc sáng sớm, nhiệt độ chỉ có 21-22 độ C; tới khoảng 11 giờ nền nhiệt tăng lên 25 độ C nhưng người đi đường cảm nhận rất lạnh. Nhiệt độ tăng nhẹ khi có ánh mặt trời nhưng do có thêm mưa phùn nên cái rét càng đậm thêm. Còn trên MXH, nhiều dân mạng tỏ ra bất ngờ với kiểu hình thái thời tiết này. Họ chia sẻ rằng mặc áo rét giữa mùa hè có cảm giác lạ. Mức giảm nhiệt độ đột ngột khiến cho nhiều người cảm thấy lạnh, phải mặc thêm áo ấm khi ra đường. Nhiều người dân Hà Nội đi đường vào sáng nay cảm nhận rõ rệt thời tiết se lạnh kèm theo gió. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ kiểu này ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết tuần này trước khi tăng nhiệt vào tuần sau.

