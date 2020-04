Bất chấp cách ly xã hội, hàng trăm phượt thủ tụ tập cắm trại gây bức xúc

Từ lâu, hình ảnh " phượt thủ" đã không mấy tốt đẹp trong mắt cộng đồng bởi những hình ảnh xấu xí, phá hoại tài sản công cộng mà nhóm người này gây ra. Mới đây, thông tin hàng trăm người tụ tập đi cắm trại tại Đà Nẵng bất chấp lệnh cách ly xã hội đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Theo thông tin một diễn đàn lớn đăng tải trên mạng xã hội, có hàng trăm "phượt thủ" đã bị giữ lại khi cố vượt qua chốt kiểm soát tại xã Hòa Vang, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tính từ đầu tháng 4 đã xuất hiện hơn 60 nhóm với tổng 530 người tổ chức đi dã ngoại ở các khu vực sông, suối, thắng cảnh như Suối Mơ, Bà Nà,... Cứ 2 tiếng, lực lượng an ninh phải đi kiểm tra, lập biên bản các trường hợp vi phạm. Đáng trách hơn, những "phượt thủ" bất chấp lệnh cấm đi dã ngoại này còn không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét an toàn. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, rất nhiều dân mạng đã tỏ thái độ bất bình trước hành động vô ý thức của cộng đồng mạng. Có lẽ do họ nghĩ rằng đây là dịp hiếm hoi mà tất cả mọi người cùng rảnh rỗi nên mới tổ chức đi cắm trại. "Nói ý thức kém lại tự ái. Cho nghỉ dịch để cách ly, tránh lây lan virus thì kéo đàn, kéo đống đi cắm trại ăn uống? Rồi đến lúc dịch bùng thì sợ vàng mắt, chỉ trích y tế nước nhà", "Đúng là bệnh gì cũng không đáng sợ bằng bệnh liều, giặc gì cũng không kinh khủng bằng giặc dốt. Về nhà đi cho xã hội yên" - Dân mạng gay gắt bình luận. Nhiều đôi bạn trẻ còn mang cả đồ ăn, thức uống tới suối để đi dã ngoại mùa COVID-19. Chứng kiến những hình ảnh này, nhìn người ngán ngẩm lắc đầu, ngày càng không có ấn tượng tốt đẹp đối với "phượt thủ". Thậm chí, cho cả trẻ con đi cắm trại giữa lúc dịch COVID-19 đang căng thẳng. Xem thêm clip: Hà Nội lại đông đúc, sau tuần cách ly xã hội - Nguồn: Youtube

