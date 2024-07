Bạn thân Xoài Non quyết định thu nhỏ vòng 1 gây chú ý

Dù không hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật, song hot girl Sunna (tên thật: Wilson Nhật Anh, SN 2002) - bạn thân của Xoài Non vẫn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sunna gây ấn tượng với gương mặt lai Mỹ - Việt Nam cùng thân hình nóng bỏng và phong cách gợi cảm. Mới nhất, Sunna tiết lộ vừa trải qua can thiệp thẩm mỹ khi quyết định thu nhỏ ngực. Cô nàng tâm sự "ai cũng có nỗi khổ riêng" và cảm thấy buồn với vòng 1 của mình khi so sánh lúc chưa đẻ và lúc đẻ rồi. Sunna cũng hé lộ mức giá cho việc chỉnh sửa lần này là 72 triệu đồng và bản thân đang trong quá trình phục hồi. Bên cạnh đoạn video chia sẻ về lần thẩm mỹ này, hot girl 2k2 cũng cũng không ngần ngại đáp trả những bình luận ác ý của cộng đồng mạng khi bị kéo vào màn tuyên bố ly hôn của Xoài Non và Xemesis. Ngoài ra, đứng trước một bình luận chê "đầu tóc bầy hầy", Sunna cũng cho biết đến chính cô nàng cũng phải bất lực trước mái tóc của mình. "Tóc đã ngắn mà còn xơ, ít nữa. Bình thường em búi lên cho gọn mà tóc con hay rớt và xoăn nữa. Em bất lực với tóc em lắm", Sunna tâm sự. Được biết đây không phải lần đầu Sunna quyết định tu sửa nhan sắc bằng việc thẩm mĩ. Trước đó vào tháng 3/2023, Sunna đăng tải hình ảnh bản thân đang ở bệnh viện và đang phải truyền nước. Khi đó cô đã quyết định hút mỡ lưng, bắp tay, bụng, cắt da chùng và cấy mông. Sunna là một hot girl khá có tiếng trên mạng xã hội và quen mặt trong hội bạn thân của Xoài Non. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh khi tuyên bố ly hôn sau 1 năm và hiện đang là mẹ đơn thân.

