Bạn thân Xoài Non phô trọn body với váy "đánh lừa thị giác"

Mới đây, hot mom Wilson Nhật Anh đăng tải hình ảnh diện váy áo xuyên thấu trong chuyến nghĩ dưỡng thu hút nhiều lượt yêu thích trên MXH. Bạn thân của Xoài Non diện áo cổ yếm phối với chân váy trắng. Đáng chú ý nhất là chiếc áo có họa tiết hoa 3D gây ấn tượng thị giác cực mạnh. Do áo có chất liệu mỏng, trong suốt, nên Wilson Nhật Anh sử dụng miếng silicon tiệp màu da ở bên trong. Wilson Nhật Anh, tên tiếng việt là Trần Nhật Anh, hay còn được biết đến với cái tên Sunna sinh năm 2002, mang hai dòng máu Việt - Mỹ (mẹ người Việt, cha người Mỹ). Wilson Nhật Anh gây chú ý bởi gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Đặc biệt, thân hình cô khá mũm mĩm nhưng lại vô cùng quyến rũ. Để chào mùa hè rực rỡ, mới đây bạn thân của hot girl Xoài Non đã đăng tải những bức ảnh chụp ở biển, với trang phục là bộ bikini màu trắng với những đường cắt xẻ táo bạo. Với bộ ảnh đi biển này, thân hình "ngực tấn công mông phòng thủ" của nàng hot girl đốt mắt người xem. Theo tìm hiểu, số đo 3 vòng là 90-66-95 đã giúp Wilson Nhật Anh sở hữu đường cong hút mắt. Wilson Nhật An cũng được biến đến là thành viên chơi chung hội bạn thân với hot girl đình đám Xoài Non - vợ streamer Xemesis. Trên trang cá nhân, nàng hot girl lai này không ngần ngại khoe body của mình với những bộ cắt khá táo bạo.

