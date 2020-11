Bạn thân Huỳnh Anh đăng trạng thái khiến CĐM đặt nghi vấn

Vào tối 2/11 mới đây, cộng đồng mạng khá xôn xao trước dòng trạng thái của một cô gái tố bạn gái Quang Hải - Huỳnh Anh là người thứ ba chen vào cuộc tình giữa cô và bạn trai. Cụ thể, tài khoản này đã lên tiếng làm dấy lên nghi vấn Huỳnh Anh qua lại với người khác trong khi đang yêu Quang Hải. Kèm theo đó, tài khoản này cũng công khai rất nhiều tin nhắn, hình ảnh thân mật được cho là giữa Huỳnh Anh và bạn trai mình. Sau khi "drama" này lên sóng chưa được bao lâu, chính Huỳnh Anh đã lên tiếng đính chính giải thích mọi chuyện chỉ là dàn dựng nhưng có vẻ như mọi người không hề tin vào những gì mà cô nàng nói. Giữa lúc này cư dân mạng khá bất ngờ khi tiếp tục xuất hiện thêm dòng trạng thái nghi vấn khác có vẻ như đang nhắm đến Huỳnh Anh. Đó không ai khác chính là cô bạn thân hot girl võ thuật - Thảo Uyên, cô gái này đã đăng story bóng gió: "If you know, you know" (Nếu bạn biết thì bạn sẽ hiểu thôi). Dòng trạng thái của Thảo Uyên đã khiến người hâm mộ đồn đoán rằng phải chăng cô nàng đang bóng gió nói về scandal của Huỳnh Anh? Hai cô gái từng là đôi bạn rất thân thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Thế nhưng gần đây, Thảo Uyên và Huỳnh Anh được cho là đã nghỉ chơi khi xoá các clip quay chung trên MXH. Động thái mới này cùng việc xóa clip chơi chung đã một lần nữa khẳng định chắc nịch dòng trạng thái trên là nhắm đến Huỳnh Anh. Khi còn thân thiết, Huỳnh Anh và Thảo Uyên thường xuyên ngồi cùng nhau bên dưới khán đài trong các trận đấu của CLB Hà Nội. "Hot girl võ thuật" tên thật là Nguyễn Lê Thảo Uyên, sinh năm 1997, tại Lâm Đồng. Cô nàng từng bị đồn là người yêu của cầu thủ Mạch Ngọc Hà. Dù phủ nhận nhưng cả hai bị "soi" ra nhiều chi tiết hẹn hò. Hiện tại, Thảo Uyên thu hút đến hàng chục ngàn lượt theo dõi trên trang cá nhân. Với ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nổi bật, cô nàng còn làm mẫu ảnh cho một số nhãn hiệu thời trang. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Loạt bạn gái tin đồn của Quang Hải: Ai xinh hơn ai? - Nguồn: SaoStar

