Bạn thân được Xoài Non tặng vàng khi sinh con là ai?

Thời gian gần đây, sau khi sinh con gái đầu lòng, Sunna đã dần lấy lại được nhan sắc, vóc dáng. Hot girl cũng thường xuyên khoe hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Mặc dù kín tiếng về chuyện đời tư nhưng Sunna khá thoải mái khi công khai hình ảnh con gái cưng. Hot girl GEN Z vốn là con lai Mỹ nên em bé sinh ra khá giống mẹ, có nét lai Tây rất đáng yêu. Nhiều người nhận định, sau khi sinh con, nhan sắc của bạn thân Xoài Non lên hương thấy rõ. Cô trông trẻ trung, xinh đẹp và có phần mặn mà hơn. Ngoài ra, dù sinh chưa được lâu nhưng vóc sáng Sunna khá thon thả, vòng eo đã trở về với số đo ban đầu lúc chưa mang bầu. Nhiều người nhận định, đúng chuẩn bạn thân Xoài Non, nhan sắc của Sunna cũng chẳng kém cạnh, thậm chí một chín một mười. Khác với Xoài Non, Sunna chủ yếu theo phong cách cá tính và quyến rũ hơn. Cô thường xuyên diện đồ hở bạo và đăng tải những bức ảnh có phần gợi cảm. Ngoài ra, phong cách của Sunna còn có phần sang chảnh khi cô thường xuyên diện đồ hiệu, xuất hiện tại nơi đắt đỏ hay đi du lịch cùng bạn bè. Được biết, trước kia khi Sunna đang mang bầu, Xoài Non từng tiết lộ cô và bạn thân có giao kèo rằng nếu ai có bầu thì người còn lại sẽ cho đối phương 1 cây vàng. Đúng như những gì đã hứa, khi nữ hot girl có bầu, Xoài Non không tiếc tiền tận tay chuẩn bị chu đáo để chờ đợi bạn thân vượt cạn thành công. Chưa kể, Xoài Non còn nhận sẽ làm mẹ nuôi của con gái Sunna. Tình bạn của Xoài Non và Suna khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Không ồn ào hay thể hiện tình cảm quá lộ liễu, họ lúc nào cũng xuất hiện và đồng hành bên nhau khi cần. Wilson Trần Nhật Anh (sinh năm 2002) hay còn biết tới biệt danh là Sunna là hot girl lai Việt - Mỹ được chú ý nhiều trên mạng xã hội. Hot girl Sunna có gương mặt xinh đẹp với đường nét pha trộn phương Tây - phương Đông hài hòa cùng một body đầy đặn, phồn thực.

