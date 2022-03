Tuổi 20, "hot girl ngực khủng" Sunna hạ sinh con đầu lòng

Sunna (tên thật là Wilson Nhật Anh, SN 2002) là hot girl ngực khủng đình đám khắp mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu cô nàng bất ngờ thông báo mang thai khi chưa từng công khai bạn trai. Mới đây nhất, Sunna đã hạ sinh con gái đầu lòng. Hot girl Gen Z này luôn nhận được sự động viên của cô bạn thân là Xoài Non trên chặng đường đi đẻ. Trước đó, Xoài Non - vợ Xemesis đã đăng tải status sướt mướt ngày bạn thân đi đẻ: "Ui hôm nay là ngày Na béo sẽ được gặp nàng công chúa của mình rồi đó, chẳng biết chúc gì chỉ biết chúc bạn mẹ tròn con vuông. Công chúa không của riêng Na béo mà còn là của Xoài nữa vì tui là mẹ nuôi mà. Không biết khi bạn thân của mọi người sắp sinh cảm giác sẽ như thế nào chứ nó đẻ mà Xoài nôn giùm... Từ sáng tới giờ là nhắn tin liên tục suốt để hỏi tình hình như thế nào rồi. Vì dịch nên bệnh viện cũng chỉ cho 1 người vô chăm là chồng Na thôi nên Xoài không có thể bên cạnh Na được. Từ hôm qua giờ biết nó chuẩn bị sanh tui cứ ngồi cười hoài lun. Chả ai nói ai rằng gì mà cứ ngồi cười rồi tự thấy dở hơi im được chút nghĩ rồi lại cười, xong còn hát nhạc con nít nữa chứ." - Xoài Non có viết cho cô bạn thân. Suốt hành trình thai kỳ, Sunna được dân mạng ngưỡng mộ vì sắc vóc mặn mà, xinh xắn. Cách đây chưa lâu trên trang cá nhân, Sunna đã hé lộ hình ảnh chụp cùng người đàn ông vẫn còn rất bí ẩn này. Được biết, đây là bạn trai cô, cũng là cha đứa bé cô đang mang trong mình. Dù gái xinh có khéo léo dùng icon che mặt chàng trai nhưng qua cách ăn mặc cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay không khó nhận ra đây là người có thân thế không phải dạng vừa. Theo tiết lộ trước đó của Sunna, cả hai đã phát sinh tình cảm từ lâu và gia đình 2 bên là chỗ quen biết nên rất ủng hộ đôi trẻ. Đang trong thời gian cuối thai kỳ nhưng ai cũng phải công nhận rằng Sunna vẫn giữ được nét gợi cảm vốn có. Được coi là bóng hồng nóng bỏng nhất cộng đồng mạng Việt hiện nay, hot girl Sunna luôn biết cách khoe ra những đường cong trên cơ thể để khiến người xem phải trầm trồ. Sunna có cha mang quốc tịch Mỹ, mẹ là người Việt Nam nên ngay từ khi còn nhỏ, 10X đã sở hữu ngoại hình lai Tây cực ấn tượng. Bên cạnh đó, hot girl 10X này còn có vóc dáng hoàn hảo với 3 vòng siêu chuẩn. Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

