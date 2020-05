Bản sao nữ thần Thái Lan khiến netizen Việt Nam "đảo điên" là ai?

Lê Thảo Tú Trinh (sinh năm 2001, quê An Giang) hiện đang là nữ sinh 10X được săn đón trên mạng xã hội nhờ ngoại hình rất giống với nữ diễn viên đình đám xứ Chùa Vàng là Baifern Pimchanok. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt to, hút hồn và sống mũi cao. Cô nàng cũng sở hữu chiều cao khá nổi trội. Nhờ lợi thế ngoại hình, nữ sinh quê An Giang được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang mời làm mẫu ảnh. Công việc này giúp cô có thêm thu nhập và được tiếp xúc với nhiều người hơn. Hiện tại, Tú Trinh đang là sinh viên năm nhất ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng. Không phải là một người giỏi toán nên cô nàng đôi khi cảm thấy khá đau đầu với ngành bản thân đang theo đuổi. Thế nhưng với hot girl 10X, càng khó khăn thì càng phải quyết tâm chinh phục. Hơn nữa, giành học của cô nàng cũng rất thú vị, không hề nhàm chán với toàn những con số như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh việc học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn không ngừng nghỉ, Tú Trinh cho biết bản thân cũng đang theo học thêm một số lĩnh vực khác. Lịch học ở trường cho phép cô nàng linh động thời gian, sắp xếp tiết học như ý để có thời gian tham gia cả các hoạt động khác như giao lưu, học thêm, ngoại khóa,... Trong tương lai, Tú Trinh muốn quay trở về quê hương công hiến, vừa có thể ở bên cạnh gia đình. Trong nhà, cô nàng luôn thần tượng bố và mong muốn trở thành một người độc lập và suy nghĩ chín chắn. Cô nàng 10X cho rằng con gái có ngoại hình đẹp là một điều cực kỳ lợi thế, tuy nhiên cũng cần vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Khi được nhận xét giống Baifern Pimchanok, Tú Trinh cảm thấy rất vui vì đây cũng chính là thần tượng của cô. Tuy nhiên, nữ sinh không muốn làm bản sao của ai mà sẽ sống theo cách mình muốn. Mời quý độc giả xem thêm clip: các HOT GIRL triệu view "NHÌN LÀ MUỐN ĐI TÙ" - Nguồn: Youtube

Lê Thảo Tú Trinh (sinh năm 2001, quê An Giang) hiện đang là nữ sinh 10X được săn đón trên mạng xã hội nhờ ngoại hình rất giống với nữ diễn viên đình đám xứ Chùa Vàng là Baifern Pimchanok. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt to, hút hồn và sống mũi cao. Cô nàng cũng sở hữu chiều cao khá nổi trội. Nhờ lợi thế ngoại hình, nữ sinh quê An Giang được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang mời làm mẫu ảnh. Công việc này giúp cô có thêm thu nhập và được tiếp xúc với nhiều người hơn. Hiện tại, Tú Trinh đang là sinh viên năm nhất ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Tôn Đức Thắng. Không phải là một người giỏi toán nên cô nàng đôi khi cảm thấy khá đau đầu với ngành bản thân đang theo đuổi. Thế nhưng với hot girl 10X , càng khó khăn thì càng phải quyết tâm chinh phục. Hơn nữa, giành học của cô nàng cũng rất thú vị, không hề nhàm chán với toàn những con số như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh việc học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn không ngừng nghỉ, Tú Trinh cho biết bản thân cũng đang theo học thêm một số lĩnh vực khác. Lịch học ở trường cho phép cô nàng linh động thời gian, sắp xếp tiết học như ý để có thời gian tham gia cả các hoạt động khác như giao lưu, học thêm, ngoại khóa,... Trong tương lai, Tú Trinh muốn quay trở về quê hương công hiến, vừa có thể ở bên cạnh gia đình. Trong nhà, cô nàng luôn thần tượng bố và mong muốn trở thành một người độc lập và suy nghĩ chín chắn. Cô nàng 10X cho rằng con gái có ngoại hình đẹp là một điều cực kỳ lợi thế, tuy nhiên cũng cần vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ. Khi được nhận xét giống Baifern Pimchanok, Tú Trinh cảm thấy rất vui vì đây cũng chính là thần tượng của cô. Tuy nhiên, nữ sinh không muốn làm bản sao của ai mà sẽ sống theo cách mình muốn. Mời quý độc giả xem thêm clip: các HOT GIRL triệu view "NHÌN LÀ MUỐN ĐI TÙ" - Nguồn: Youtube