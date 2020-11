Bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu và dàn WAGs từng thi nhan sắc

Người đẹp Ngọc Nữ là tình cũ của cầu thủ Phan Văn Đức, cô nàng từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không thể giành vương miện. Nàng WAG này hiện tại đã có sự nghiệp khá phát triển khi với mác người đẹp từng của cuộc thi nhan sắc nổi tiếng. Tên tuổi của Ngọc Nữ xuất hiện trên truyền thông càng nhiều khi cô gái này hẹn hò với tiền vệ Phan Văn Đức. Nhưng cả hai chỉ có hơn 1 năm yêu nhau, sau đó Phan Văn Đức yêu Nhật Linh và làm đám cưới. Gần đây, nhiều người nhận thấy Ngọc Nữ chăm đăng ảnh gợi cảm hơn trước. Thay vì diện những bộ đồ kín đáo, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chăm mặc bikini, đồ cúp ngực khoe body gợi cảm. Để có vóc dáng đẹp chuẩn Hoa hậu, Ngọc Nữ cũng phải bỏ không ít thời gian tập luyện. Tình cũ của tiền vệ Nguyễn Trọng Đại - Huyền Trang có lẽ là nàng WAG tham gia các cuộc thi sắc đẹp nhiều nhất. Tuy nhiên mọi cuộc thi cô nàng đều không đạt giải cao, không có duyên... với vương miện Hoa hậu dù nhan sắc được đánh rất xinh đẹp. Huyền Trang từng có thời gian dài yêu Trọng Đại. Cả hai tay trong tay và không ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội lẫn trong cuộc sống. Dù vậy, Huyền Trang và Trọng Đại không thể gìn giữ được mối tình từng được đánh giá rất đẹp. Doãn Hải My vừa tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nhưng cô gái cao 1m67 đã dừng chân ở Top 10. Dù thất bại nhưng Doãn Hải My vẫn nhận được sự quan tâm lớn khi Đoàn Văn Hậu liên tục an ủi cô. Sự xuất hiện và hành động quan tâm tới "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đã tiếp tục dấy lên tin đồn yêu đương của cặp đôi này là thật. Có thể thấy họ không công khai chuyện tình yêu nhưng cũng không ngần ngại cho tất cả thấy tình cảm mặn nồng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc tới Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - Nguồn: VTV24

Người đẹp Ngọc Nữ là tình cũ của cầu thủ Phan Văn Đức, cô nàng từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không thể giành vương miện. Nàng WAG này hiện tại đã có sự nghiệp khá phát triển khi với mác người đẹp từng của cuộc thi nhan sắc nổi tiếng. Tên tuổi của Ngọc Nữ xuất hiện trên truyền thông càng nhiều khi cô gái này hẹn hò với tiền vệ Phan Văn Đức. Nhưng cả hai chỉ có hơn 1 năm yêu nhau, sau đó Phan Văn Đức yêu Nhật Linh và làm đám cưới. Gần đây, nhiều người nhận thấy Ngọc Nữ chăm đăng ảnh gợi cảm hơn trước. Thay vì diện những bộ đồ kín đáo, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chăm mặc bikini, đồ cúp ngực khoe body gợi cảm. Để có vóc dáng đẹp chuẩn Hoa hậu, Ngọc Nữ cũng phải bỏ không ít thời gian tập luyện. Tình cũ của tiền vệ Nguyễn Trọng Đại - Huyền Trang có lẽ là nàng WAG tham gia các cuộc thi sắc đẹp nhiều nhất. Tuy nhiên mọi cuộc thi cô nàng đều không đạt giải cao, không có duyên... với vương miện Hoa hậu dù nhan sắc được đánh rất xinh đẹp. Huyền Trang từng có thời gian dài yêu Trọng Đại. Cả hai tay trong tay và không ngần ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội lẫn trong cuộc sống. Dù vậy, Huyền Trang và Trọng Đại không thể gìn giữ được mối tình từng được đánh giá rất đẹp. Doãn Hải My vừa tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam . Nhưng cô gái cao 1m67 đã dừng chân ở Top 10. Dù thất bại nhưng Doãn Hải My vẫn nhận được sự quan tâm lớn khi Đoàn Văn Hậu liên tục an ủi cô. Sự xuất hiện và hành động quan tâm tới "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu đã tiếp tục dấy lên tin đồn yêu đương của cặp đôi này là thật. Có thể thấy họ không công khai chuyện tình yêu nhưng cũng không ngần ngại cho tất cả thấy tình cảm mặn nồng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gửi lời chúc tới Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - Nguồn: VTV24