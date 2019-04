Bạn gái Quang Hải kể chuyện 'bất chấp' để yêu xa

Trên trang cá nhân, Nhật Lê - bạn gái của Quang Hải - dành thời gian để giao lưu và trả lời câu hỏi của người hâm mộ.

Nhật Lê sinh năm 1999, quê ở Quảng Nam, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương. Khi nhận được nhiều sự quan tâm về câu chuyện tình cảm với chàng tiền vệ tài năng của đội tuyển Việt Nam, Nhật Lê không ngần ngại chia sẻ thật lòng.

Nhật Lê trả lời câu hỏi của các fan về chuyện tình với Quang Hải.

Nhận được câu hỏi lần đầu gặp tiền vệ Quang Hải khi Nhật Lê bao nhiêu tuổi, "Lu" (biệt danh của Nhật Lê) viết: "Chàng trai Lu gặp năm 17 tuổi cho đến bây giờ vẫn chưa trắng lên được tí nào, đấy mới thấy vất vả nắng mưa như thế nào", đồng thời khoe ảnh nắm tay bạn trai tình tứ.



Bên cạnh đó, Nhật Lê cũng chia sẻ từ năm lớp 12, cô đã "yêu xa lắc xa lơ nhưng vẫn bất chấp" và ủng hộ quan điểm nếu tình yêu giúp con người có động lực phấn đấu, thì cả 2 nên cùng nhau cố gắng.

Từ năm 17 tuổi, cô nữ sinh Nhật Lê đã gặp gỡ và nhận lời yêu Quang Hải, chàng tiền vệ năm ấy mới bước sang tuổi 19. Trước khi quyết định đăng ký thi trường đại học ở Hà Nội, 2 người đã có một năm yêu xa và duy trì tình cảm đến tận lúc này.

Nhật Lê từng chia sẻ rằng cô không còn quá xa lạ về chuyện yêu xa. Nếu Quang Hải có cơ hội thi đấu ở nước ngoài, cô sẵn sàng đồng ý và hết lòng ủng hộ vì "ra nước ngoài thi đấu là ước mơ của bạn trai".

Mới đây, người hâm mộ cũng có dịp ghen tỵ với câu chuyện lãng mạn của Quang Hải và Nhật Lê khi ngôi sao sinh năm 1997 dành thời gian đến đến sân theo dõi bạn gái thi đấu bóng chuyền.



Trên trang cá nhân, Hải "con" khoe ảnh bạn gái xuất hiện trong đội bóng chuyền, trong khi Nhật Lê cũng chia sẻ loạt ảnh chụp đầy hài hước với bạn trai.

Ngày 12/4 năm nay - sinh nhật tròn 22 tuổi của Quang Hải, Nhật Lê cũng đăng ảnh tình tứ của 2 người kèm theo lời chúc: "Ngày HZ Say Hi với thế giới, chúc những gì tốt đẹp nhất nhé! Happy birthday to my love. Nhờ ngày đặc biệt nên tiện thể lên con ảnh không lại tưởng quên mặt nhau".